Звезда мировой оперы Казарновская поставит в ХМАО серию спектаклей

Звезда мировой оперы Любовь Казарновская поставит в Ханты-Мансийске три иммерсивных спектакля. Показы пройдут на разных площадка города. Информация об этом опубликована на сайте проекта «ОПЕРАктив».
«В сентябре нас ждут сразу три иммерсивных спектакля на разных площадка города Ханты-Мансийска. Пространства были выбраны совершенно неожиданные и нетрадиционные для показа оперных произведений и классической музыки в целом. Проект даст возможность услышать оперу, осознать весь ее визуальный потенциал, взглянуть на этот жанр с новой стороны: как на искусство, способное актуализировать историю и традицию», — говорится в афише.
Проект, наставником которого выступает Любовь Казарновская, запустили в ХМАО для оперных певцов округа. Участников, прошедших отбор, обучили вокальному и творческому мастерству. Сейчас финалисты готовятся к появлению на югорских сценах.
Также жителей округа ждут осенью гастроли известных музыкантов. Среди них, например, концерт группы «Сурганова и Оркестр» в Сургуте. А в Нижневартовске выступит панк-группа «Тайна театра», созданная в память лидеру «КиШ» Михаилу Горшеневу.
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