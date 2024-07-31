Пермяки отправили квадроцикл бойцам СВО на фронт. Видео

01 августа 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Квадроцикл поможет бойцам СВО на фронте (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из Пермского края в зону спецоперации отправлен квадроцикл для бойцов. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта». «Оперативно отправили на передовую нашим штурмовикам квадроцикл от ТУ Росимущества в Пермском крае и прицеп с мини-краном „Урал-970“ от пермских предпринимателей. Уверены, что техника поможет бойцам в суровых условиях», — говорится в сообщении общественников, опубликованном на странице реготделения в соцсети «ВКонтакте». Ранее на фронт прикамским бойцам были отправлены бронированные «Нивы» для выполнения боевых задач. Машины необходимы военным, чтобы перевозить раненых и доставлять необходимые вещи на фронт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Пермского края в зону спецоперации отправлен квадроцикл для бойцов. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта». «Оперативно отправили на передовую нашим штурмовикам квадроцикл от ТУ Росимущества в Пермском крае и прицеп с мини-краном „Урал-970“ от пермских предпринимателей. Уверены, что техника поможет бойцам в суровых условиях», — говорится в сообщении общественников, опубликованном на странице реготделения в соцсети «ВКонтакте». Ранее на фронт прикамским бойцам были отправлены бронированные «Нивы» для выполнения боевых задач. Машины необходимы военным, чтобы перевозить раненых и доставлять необходимые вещи на фронт.