31 июля 2024

Пермяки отправили квадроцикл бойцам СВО на фронт. Видео

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Квадроцикл поможет бойцам СВО на фронте (архивное фото) Фото:

Из Пермского края в зону спецоперации отправлен квадроцикл для бойцов. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта».

«Оперативно отправили на передовую нашим штурмовикам квадроцикл от ТУ Росимущества в Пермском крае и прицеп с мини-краном „Урал-970“ от пермских предпринимателей. Уверены, что техника поможет бойцам в суровых условиях», — говорится в сообщении общественников, опубликованном на странице реготделения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на фронт прикамским бойцам были отправлены бронированные «Нивы» для выполнения боевых задач. Машины необходимы военным, чтобы перевозить раненых и доставлять необходимые вещи на фронт.

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Из Пермского края в зону спецоперации отправлен квадроцикл для бойцов. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта». «Оперативно отправили на передовую нашим штурмовикам квадроцикл от ТУ Росимущества в Пермском крае и прицеп с мини-краном „Урал-970“ от пермских предпринимателей. Уверены, что техника поможет бойцам в суровых условиях», — говорится в сообщении общественников, опубликованном на странице реготделения в соцсети «ВКонтакте». Ранее на фронт прикамским бойцам были отправлены бронированные «Нивы» для выполнения боевых задач. Машины необходимы военным, чтобы перевозить раненых и доставлять необходимые вещи на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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