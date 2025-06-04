В Пермском крае вечером 4 июня на 45-м километре автодороги «Полазна-Чусовой» произошло ДТП с грузовиками, в результате которого один из большегрузов загорелся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«Грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился 33-летний водитель, следовал из Перми в сторону Чусового. В какой-то момент впереди двигавшийся неустановленный легковой автомобиль неожиданно включил сигнал правого поворота. Водитель большегруза вовремя не среагировал и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством Sitrak под управлением 59-летнего водителя», — указано в telegram-канале ведомства.
После столкновения Scania загорелась. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. Оба водителя грузовиков получили медицинскую помощь. Движение на участке автодороги восстановлено в полном объеме. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, а также разыскивает скрывшегося водителя легкового автомобиля.
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