В Пермском крае грузовик загорелся после столкновения на трассе Полазна-Чусовой. Видео

В Пермском крае грузовик загорелся в результате ДТП
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В Прикамье на трассе столкнулись два большегруза
В Прикамье на трассе столкнулись два большегруза Фото:

В Пермском крае вечером 4 июня на 45-м километре автодороги «Полазна-Чусовой» произошло ДТП с грузовиками, в результате которого один из большегрузов загорелся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился 33-летний водитель, следовал из Перми в сторону Чусового. В какой-то момент впереди двигавшийся неустановленный легковой автомобиль неожиданно включил сигнал правого поворота. Водитель большегруза вовремя не среагировал и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством Sitrak под управлением 59-летнего водителя», — указано в telegram-канале ведомства.

После столкновения Scania загорелась. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. Оба водителя грузовиков получили медицинскую помощь. Движение на участке автодороги восстановлено в полном объеме. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, а также разыскивает скрывшегося водителя легкового автомобиля.

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В Пермском крае вечером 4 июня на 45-м километре автодороги «Полазна-Чусовой» произошло ДТП с грузовиками, в результате которого один из большегрузов загорелся. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. «Грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился 33-летний водитель, следовал из Перми в сторону Чусового. В какой-то момент впереди двигавшийся неустановленный легковой автомобиль неожиданно включил сигнал правого поворота. Водитель большегруза вовремя не среагировал и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым транспортным средством Sitrak под управлением 59-летнего водителя», — указано в telegram-канале ведомства. После столкновения Scania загорелась. Водитель легковушки скрылся с места происшествия. Оба водителя грузовиков получили медицинскую помощь. Движение на участке автодороги восстановлено в полном объеме. Полиция устанавливает обстоятельства аварии, а также разыскивает скрывшегося водителя легкового автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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