31 июля 2024

Челябинский губернатор Текслер работает на подтопленных территориях Миасса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев Владимир, Текслер Алексей. Карабаш, текслер алексей
Алексей Текслер встратился с жителями Миасса (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории.

«Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд.

Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды.

Текслер посетил затопленные территории
Текслер посетил затопленные территории
На плотинах продолжается сброс воды
На плотинах продолжается сброс воды
Жители рассказали губернатору о проблемах
Жители рассказали губернатору о проблемах
Глава региона сообщил жителям о видах помощи
Глава региона сообщил жителям о видах помощи
Животные тоже пострадали от ливней
Животные тоже пострадали от ливней

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории. «Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд. Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...