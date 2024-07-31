Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории.
«Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд.
Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории. «Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд. Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды.