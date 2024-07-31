Челябинский губернатор Текслер работает на подтопленных территориях Миасса. Фото, видео

01 августа 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер встратился с жителями Миасса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории. «Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд. Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды. Текслер посетил затопленные территории ПУЛ №74, vk.com На плотинах продолжается сброс воды ПУЛ №74, vk.com Жители рассказали губернатору о проблемах ПУЛ №74, vk.com Глава региона сообщил жителям о видах помощи ПУЛ №74, vk.com Животные тоже пострадали от ливней ПУЛ №74, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прибыл в подтопленный Миасс. Здесь он встретился с жителями и осмотрел плотину, пруд и подтопленные территории. «Вода продолжает поступать из Башкирии. Дождь каждый день продолжает идти. Самое главное сейчас — дождаться, когда вода уйдет, и далее будет оказана вся необходимая помощь, в том числе по ремонту, все, о чем я сказал. Все решения уже приняты», — сообщил жителям Миасса Текслер. Губернатор узнал обстановку напрямую от жителей Миасса, оценил текущую ситуацию с подтоплениями в поселке Динамо, осмотрел плотину и Поликарповский пруд. Ранее исполняющий обязанности главы города Олег Буданов заявил о том, что в Миассе ситуация остается стабильно напряженной. Подтоплены дома вдоль реки Миасс, переливается вода через укрепленную дамбу в селе Смородинка, в поселке Динамо в районе улиц Долинная и Торфянская продолжает действовать режим ЧС. Через гидротехнические сооружения продолжается сброс воды.