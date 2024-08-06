В Екатеринбурге пенсионерка рискует лишиться квартиры из-за «профессиональных соседей»

В Екатеринбурге пенсионерка судится с мэрией за долю в квартире покойного мужа

07 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Зиля Хайруллина пыталась отстоять свои права в суде, но проиграла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 75-летняя Зиля Хайруллина столкнулась с проблемами при попытке унаследовать долю квартиры после смерти своего супруга Анатолия Синявского, с которым она прожила более 30 лет. Она обнаружила, что не имеет законных прав на наследство, поскольку их брак никогда не был зарегистрирован официально. В связи с этим доля умершего мужа перешла в муниципальную собственность. Женщина опасается, что долю покойного продадут на аукционе по заниженной цене, а к ней подселят «профессиональных соседей». Пенсионерка пыталась оспорить в суде переход доли в собственность города, но проиграла (документ имеется в распоряжении URA.RU). Хайруллина теперь переживает, что может остаться без крова на склоне лет. «После кончины мужа Хайруллина обратилась за консультацией к нотариусу и была проинформирована о том, что в отсутствие завещания она не имеет прав на наследство и может претендовать на него только через судебный процесс или если бы завещание было найдено. Однако ее усилия по поиску завещания, включая запросы в Нотариальную палату Свердловской области, не принесли результатов, и она не обладает информацией о других возможных наследниках Синявского. Брак между Хайруллиной и Синявским, к сожалению, был бездетным», — поделился информацией с URA.RU риелтор, к которому женщина обратилась за помощью. Специалист по недвижимости оказывает женщине безвозмездную помощь и в связи с этим попросил не разглашать его личные данные. Пенсионерка была в шоке, когда узнала, что не имеет прав на долю в квартире покойного мужа (архивное фото) Фото: Михаил Калянов © URA.RU В 2006 году Хайруллина и Синявский стали совладельцами квартиры по праву общей долевой собственности, что было официально зарегистрировано. Однако после смерти Синявского из-за ошибок, допущенных Хайруллиной, ее доля в квартире была переведена в муниципальную собственность как выморочное имущество. «Закон предусматривает, что имущество умершего может стать выморочным и перейти в муниципальную собственность, если отсутствуют наследники или они не приняли наследство. Наследство передается другим лицам в соответствии с завещанием или законом после смерти владельца. Также определены условия, при которых кто-то может быть признан наследником по закону, например, если он был нетрудоспособным и зависим от умершего», — отметил собеседник агентства. Верховный Суд России уточнил, что для признания лица иждивенцем умершего необходимо, чтобы оно регулярно получало от него поддержку, являющуюся основным источником средств к существованию в течение года до смерти. Суд может установить факт нахождения на иждивении, анализируя соотношение между помощью от умершего и личными доходами претендента на наследство. Хайруллина обратилась за справедливость в суд, но проиграла (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Истец Зиля Газизовна заявила, что была иждивенцем Анатолия Ивановича в течение года до его кончины, что подтверждается различными документами. Она проживала с ним, была нетрудоспособной из-за возраста и получала пенсию, в то время как материальная поддержка от Синявского являлась ее основным источником средств. Синявский нес все расходы по содержанию квартиры и помогал Хайруллиной финансово, в том числе через пенсию и выплаты по инвалидности, которые были выше ее собственной пенсии. Он также оказывал консультации на дому и передавал заработанные средства Хайруллиной, а незадолго до своей смерти оформил завещательное распоряжение на банковский вклад в ее пользу», — заявил риелтор. Хайруллина предприняла попытки через судебные инстанции защитить свои права, но ее иски были отклонены. В настоящее время она обеспокоена возможностью, что доля ее усопшего мужа может быть продана лицам, которые занимаются квартирным рейдерством или являются так называемыми профессиональными соседями. «Будучи пожилой женщиной без родственников, она стремится провести оставшиеся годы в спокойствии и избежать конфликтов. Однако ей никто не может гарантировать отсутствие проблем с потенциальными недобросовестными соседями, и она опасается, что в результате может остаться без крова, поскольку продажа доли не позволит ей приобрести отдельное жилье», — подчеркнул неравнодушный горожанин. Пенсионерка не намерена сдаваться и планирует продолжить борьбу за свои права в суде. «Зиля Газизовна не готова дарить городу свою квартиру и будет бороться во всех инстанциях. И я ей постараюсь помочь». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 75-летняя Зиля Хайруллина столкнулась с проблемами при попытке унаследовать долю квартиры после смерти своего супруга Анатолия Синявского, с которым она прожила более 30 лет. Она обнаружила, что не имеет законных прав на наследство, поскольку их брак никогда не был зарегистрирован официально. В связи с этим доля умершего мужа перешла в муниципальную собственность. Женщина опасается, что долю покойного продадут на аукционе по заниженной цене, а к ней подселят «профессиональных соседей». Пенсионерка пыталась оспорить в суде переход доли в собственность города, но проиграла (документ имеется в распоряжении URA.RU). Хайруллина теперь переживает, что может остаться без крова на склоне лет. «После кончины мужа Хайруллина обратилась за консультацией к нотариусу и была проинформирована о том, что в отсутствие завещания она не имеет прав на наследство и может претендовать на него только через судебный процесс или если бы завещание было найдено. Однако ее усилия по поиску завещания, включая запросы в Нотариальную палату Свердловской области, не принесли результатов, и она не обладает информацией о других возможных наследниках Синявского. Брак между Хайруллиной и Синявским, к сожалению, был бездетным», — поделился информацией с URA.RU риелтор, к которому женщина обратилась за помощью. Специалист по недвижимости оказывает женщине безвозмездную помощь и в связи с этим попросил не разглашать его личные данные. В 2006 году Хайруллина и Синявский стали совладельцами квартиры по праву общей долевой собственности, что было официально зарегистрировано. Однако после смерти Синявского из-за ошибок, допущенных Хайруллиной, ее доля в квартире была переведена в муниципальную собственность как выморочное имущество. «Закон предусматривает, что имущество умершего может стать выморочным и перейти в муниципальную собственность, если отсутствуют наследники или они не приняли наследство. Наследство передается другим лицам в соответствии с завещанием или законом после смерти владельца. Также определены условия, при которых кто-то может быть признан наследником по закону, например, если он был нетрудоспособным и зависим от умершего», — отметил собеседник агентства. Верховный Суд России уточнил, что для признания лица иждивенцем умершего необходимо, чтобы оно регулярно получало от него поддержку, являющуюся основным источником средств к существованию в течение года до смерти. Суд может установить факт нахождения на иждивении, анализируя соотношение между помощью от умершего и личными доходами претендента на наследство. «Истец Зиля Газизовна заявила, что была иждивенцем Анатолия Ивановича в течение года до его кончины, что подтверждается различными документами. Она проживала с ним, была нетрудоспособной из-за возраста и получала пенсию, в то время как материальная поддержка от Синявского являлась ее основным источником средств. Синявский нес все расходы по содержанию квартиры и помогал Хайруллиной финансово, в том числе через пенсию и выплаты по инвалидности, которые были выше ее собственной пенсии. Он также оказывал консультации на дому и передавал заработанные средства Хайруллиной, а незадолго до своей смерти оформил завещательное распоряжение на банковский вклад в ее пользу», — заявил риелтор. Хайруллина предприняла попытки через судебные инстанции защитить свои права, но ее иски были отклонены. В настоящее время она обеспокоена возможностью, что доля ее усопшего мужа может быть продана лицам, которые занимаются квартирным рейдерством или являются так называемыми профессиональными соседями. «Будучи пожилой женщиной без родственников, она стремится провести оставшиеся годы в спокойствии и избежать конфликтов. Однако ей никто не может гарантировать отсутствие проблем с потенциальными недобросовестными соседями, и она опасается, что в результате может остаться без крова, поскольку продажа доли не позволит ей приобрести отдельное жилье», — подчеркнул неравнодушный горожанин. Пенсионерка не намерена сдаваться и планирует продолжить борьбу за свои права в суде. «Зиля Газизовна не готова дарить городу свою квартиру и будет бороться во всех инстанциях. И я ей постараюсь помочь».