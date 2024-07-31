31 июля 2024

В ХМАО в два раза упали цены на авиабилеты в Калининград

© Служба новостей «URA.RU»
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Выгодные перелеты из ХМАО в Калининград приходятся на конец августа
Выгодные перелеты из ХМАО в Калининград приходятся на конец августа Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Калининград. Перелеты из Сургута в конце августа обойдутся более чем в два раза дешевле.

«Стоимость перелета из Сургута в Калининград в одну сторону на 30 августа составляет 8 395 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Более ранние перелеты на середину месяца стоят более 19 тысяч рублей. А рейсы в начале сентября обойдутся дороже примерно на 5 тысяч.

Наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Калининград тоже приходятся на конец августа. Однако отсюда рейсы выйдут дороже — около 12,5 тысяч рублей в одну сторону. А билеты на середину месяца доходят почти до 30 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. По данным «Яндекс Путешествий», среди выгодных маршрутов оказались Омск, Новосибирск, и Красноярск.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упала стоимость авиабилетов в Калининград. Перелеты из Сургута в конце августа обойдутся более чем в два раза дешевле. «Стоимость перелета из Сургута в Калининград в одну сторону на 30 августа составляет 8 395 рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». Более ранние перелеты на середину месяца стоят более 19 тысяч рублей. А рейсы в начале сентября обойдутся дороже примерно на 5 тысяч. Наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Калининград тоже приходятся на конец августа. Однако отсюда рейсы выйдут дороже — около 12,5 тысяч рублей в одну сторону. А билеты на середину месяца доходят почти до 30 тысяч рублей.  Ранее URA.RU рассказывало о самых дешевых осенних авианаправлениях из ХМАО. По данным «Яндекс Путешествий», среди выгодных маршрутов оказались Омск, Новосибирск, и Красноярск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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