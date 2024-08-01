В Екатеринбурге заработает система очистки реки Исеть

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В рамках Атмофеста построят биоплато
В рамках Атмофеста построят биоплато Фото:

В Екатеринбурге заработает система очистки реки Исеть. Об этом заявила на заседании Совета неравнодушных граждан глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

«В рамках Атмофеста, мы постараемся такое биоплато построить. По крайней мере такие биоплаты могут очищать воду, которая будет рядом с человеком на берегу. Понятно, мы проточную воду не почистим на 100%, но приведем ее в лучшее состояние в береговой зоне», — заявила Тамара Благодаткова.

Биоплато — "болотце" построят в рамках фестиваля Атмофест. Однако проточную воду полностью очистить не удастся, но, по мнению Благодатковой, состояние в береговой зоне улучшится. Фестиваль приурочат ко Дню города. Инициатива по очистке Исети стала частью проекта, направленного на улучшение экоситуации в регионе, особенно в свете недавней статистики Росгидромета о высоком уровне загрязнения водоемов.

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В Екатеринбурге заработает система очистки реки Исеть. Об этом заявила на заседании Совета неравнодушных граждан глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова. «В рамках Атмофеста, мы постараемся такое биоплато построить. По крайней мере такие биоплаты могут очищать воду, которая будет рядом с человеком на берегу. Понятно, мы проточную воду не почистим на 100%, но приведем ее в лучшее состояние в береговой зоне», — заявила Тамара Благодаткова. Биоплато — "болотце" построят в рамках фестиваля Атмофест. Однако проточную воду полностью очистить не удастся, но, по мнению Благодатковой, состояние в береговой зоне улучшится. Фестиваль приурочат ко Дню города. Инициатива по очистке Исети стала частью проекта, направленного на улучшение экоситуации в регионе, особенно в свете недавней статистики Росгидромета о высоком уровне загрязнения водоемов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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