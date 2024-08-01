01 августа 2024

В Челябинской области за год вдвое выросло производство пива

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской этап World Cocktail Competition 2018. Магнитогорск, бармен, пиво, бар, алкоголь, обслуживание
Производство пенного напитка выросло вдвое Фото:

В Челябинской области в 2024 году производство пива увеличилось в два раза. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2024 года, опубликованном Челябинскстатом 2 августа.

«За январь — июнь 2024 года в регионе произведено 851,4 декалитра пива. Это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года», — сообщается в отчете.

В июне произведено 180,8 декалитра пива. Это в 2,2 раза выше, чем в июне 2023 года, и в 1,13 раза больше относительно показателя мая этого года.

Также в регионе увеличилось производство водки. В первом полугодии оно составило 109,7% относительно объема, произведенного за первые шесть месяцев прошлого года. Производство питьевой и минеральной воды также выросло и составило 106,1% относительно первого полугодия прошлого года.

Сократились показатели производства «прочих безалкогольных напитков» — кваса, лимонадов и так далее. Объем произведенных напитков этой категории составил 94,1% относительно первого полугодия прошлого года.

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В Челябинской области в 2024 году производство пива увеличилось в два раза. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2024 года, опубликованном Челябинскстатом 2 августа. «За январь — июнь 2024 года в регионе произведено 851,4 декалитра пива. Это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года», — сообщается в отчете. В июне произведено 180,8 декалитра пива. Это в 2,2 раза выше, чем в июне 2023 года, и в 1,13 раза больше относительно показателя мая этого года. Также в регионе увеличилось производство водки. В первом полугодии оно составило 109,7% относительно объема, произведенного за первые шесть месяцев прошлого года. Производство питьевой и минеральной воды также выросло и составило 106,1% относительно первого полугодия прошлого года. Сократились показатели производства «прочих безалкогольных напитков» — кваса, лимонадов и так далее. Объем произведенных напитков этой категории составил 94,1% относительно первого полугодия прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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