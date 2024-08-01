В Челябинской области за год вдвое выросло производство пива

02 августа 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Производство пенного напитка выросло вдвое Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в 2024 году производство пива увеличилось в два раза. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2024 года, опубликованном Челябинскстатом 2 августа. «За январь — июнь 2024 года в регионе произведено 851,4 декалитра пива. Это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года», — сообщается в отчете. В июне произведено 180,8 декалитра пива. Это в 2,2 раза выше, чем в июне 2023 года, и в 1,13 раза больше относительно показателя мая этого года. Также в регионе увеличилось производство водки. В первом полугодии оно составило 109,7% относительно объема, произведенного за первые шесть месяцев прошлого года. Производство питьевой и минеральной воды также выросло и составило 106,1% относительно первого полугодия прошлого года. Сократились показатели производства «прочих безалкогольных напитков» — кваса, лимонадов и так далее. Объем произведенных напитков этой категории составил 94,1% относительно первого полугодия прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2024 году производство пива увеличилось в два раза. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом положении региона в первом полугодии 2024 года, опубликованном Челябинскстатом 2 августа. «За январь — июнь 2024 года в регионе произведено 851,4 декалитра пива. Это в два раза больше, чем за тот же период 2023 года», — сообщается в отчете. В июне произведено 180,8 декалитра пива. Это в 2,2 раза выше, чем в июне 2023 года, и в 1,13 раза больше относительно показателя мая этого года. Также в регионе увеличилось производство водки. В первом полугодии оно составило 109,7% относительно объема, произведенного за первые шесть месяцев прошлого года. Производство питьевой и минеральной воды также выросло и составило 106,1% относительно первого полугодия прошлого года. Сократились показатели производства «прочих безалкогольных напитков» — кваса, лимонадов и так далее. Объем произведенных напитков этой категории составил 94,1% относительно первого полугодия прошлого года.