Педофил из ЯНАО хотел получить свободу, но добился увеличения срока

02 августа 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Адвокат, вместо оправдания, увеличил срок педофилу из ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Пуровского района ЯНАО был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Адвокат пытался оспорить дело в апелляционной инстанции, но вместо этого суд увеличил мужчине срок на четыре года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия и суда, мужчина 1990 года рождения в период с декабря 2019 по март 2020 года совершал сексуальные действия с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. Адвокат, представлявший интересы подследственного, обратился с обжалованием в апелляционную судебную инстанцию. Приговор городского суда изменен — осужденному назначено наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что родственники осужденного были уверены в его невиновности и наняли адвоката, который должен был это доказать. Слушания по делу проходили в Верховном суде Республики Башкортостан. Ознакомившись с материалами дела, доводами защиты и обвинения, суд определил новые факты, не только подтверждающие, но и усугубляющие вину педофила, и постановил увеличить наказание на четыре года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Пуровского района ЯНАО был осужден за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Адвокат пытался оспорить дело в апелляционной инстанции, но вместо этого суд увеличил мужчине срок на четыре года, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «По данным следствия и суда, мужчина 1990 года рождения в период с декабря 2019 по март 2020 года совершал сексуальные действия с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14 лет. Адвокат, представлявший интересы подследственного, обратился с обжалованием в апелляционную судебную инстанцию. Приговор городского суда изменен — осужденному назначено наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР на официальном сайте. От источников в силовых структурах URA.RU стало известно, что родственники осужденного были уверены в его невиновности и наняли адвоката, который должен был это доказать. Слушания по делу проходили в Верховном суде Республики Башкортостан. Ознакомившись с материалами дела, доводами защиты и обвинения, суд определил новые факты, не только подтверждающие, но и усугубляющие вину педофила, и постановил увеличить наказание на четыре года.