Тюмень атаковали полчища тараканов. Видео

Жители Тюмени обнаружили гнездо тараканов в центре города

02 августа 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Местные жители обнаружили тараканов рядом со своими домами (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU На теплотрассе в центре Тюмени было обнаружено огромное гнездо тараканов. Об этом со ссылкой на слова местных жителей сообщает telegram-канал «Тюмень №1». «Центральный район, центр города, территория: переулок Кольский (за домом). Рядом поликлиника, детский сад, женская консультация. Во дворе стоит желтая будка и канализационный люк. Там настоящий тараканник! Они уже по квартирам гуляют. Если их не потравить, на зиму переберутся в наши дома!», — сообщила telegram-каналу «Тюмень №1» одна из подписчиц. В комментариях к записи пользователи посоветовали жителям соседних домов заняться дезинсекцией жилья. В адрес УК «Север» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета, замечено большое количество тараканов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На теплотрассе в центре Тюмени было обнаружено огромное гнездо тараканов. Об этом со ссылкой на слова местных жителей сообщает telegram-канал «Тюмень №1». «Центральный район, центр города, территория: переулок Кольский (за домом). Рядом поликлиника, детский сад, женская консультация. Во дворе стоит желтая будка и канализационный люк. Там настоящий тараканник! Они уже по квартирам гуляют. Если их не потравить, на зиму переберутся в наши дома!», — сообщила telegram-каналу «Тюмень №1» одна из подписчиц. В комментариях к записи пользователи посоветовали жителям соседних домов заняться дезинсекцией жилья. В адрес УК «Север» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в здании общежития, где проживают студенты Тюменского индустриального университета, замечено большое количество тараканов.