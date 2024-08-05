В Челябинске умер депутат от КПРФ Смирнов

Ленинский райсовет Челябинска сообщил о смерти депутата Евгения Смирнова

05 августа 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

О дате похорон народного избранника пока не сообщили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске скончался депутат Евгений Смирнов, избравшийся в Ленинский районный совет от КПРФ. Об этом сообщили 5 августа в совете и его однопартийцы. «С глубоким прискорбием сообщаем, 4 августа ушел из жизни наш товарищ, секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Челябинска Смирнов Евгений Георгиевич. Он останется в памяти каждого из нас добрым товарищем и другом, человеком, который активно работал во благо Ленинского района в должности депутата райсовета депутатов, а также вел активную партийную деятельность. Евгений Георгиевич всегда был верен своим принципам и взглядам», — сообщили URA.RU в региональной организации КПРФ. Смирнову исполнился 61 год. На выборы городской думы, которые состоятся в сентябре, он уже не выдвигался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске скончался депутат Евгений Смирнов, избравшийся в Ленинский районный совет от КПРФ. Об этом сообщили 5 августа в совете и его однопартийцы. «С глубоким прискорбием сообщаем, 4 августа ушел из жизни наш товарищ, секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Челябинска Смирнов Евгений Георгиевич. Он останется в памяти каждого из нас добрым товарищем и другом, человеком, который активно работал во благо Ленинского района в должности депутата райсовета депутатов, а также вел активную партийную деятельность. Евгений Георгиевич всегда был верен своим принципам и взглядам», — сообщили URA.RU в региональной организации КПРФ. Смирнову исполнился 61 год. На выборы городской думы, которые состоятся в сентябре, он уже не выдвигался.