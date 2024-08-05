В Челябинске умер депутат от КПРФ Смирнов

Ленинский райсовет Челябинска сообщил о смерти депутата Евгения Смирнова
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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
О дате похорон народного избранника пока не сообщили Фото:

В Челябинске скончался депутат Евгений Смирнов, избравшийся в Ленинский районный совет от КПРФ. Об этом сообщили 5 августа в совете и его однопартийцы.

«С глубоким прискорбием сообщаем, 4 августа ушел из жизни наш товарищ, секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Челябинска Смирнов Евгений Георгиевич. Он останется в памяти каждого из нас добрым товарищем и другом, человеком, который активно работал во благо Ленинского района в должности депутата райсовета депутатов, а также вел активную партийную деятельность. Евгений Георгиевич всегда был верен своим принципам и взглядам», — сообщили URA.RU в региональной организации КПРФ.

Смирнову исполнился 61 год. На выборы городской думы, которые состоятся в сентябре, он уже не выдвигался.

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В Челябинске скончался депутат Евгений Смирнов, избравшийся в Ленинский районный совет от КПРФ. Об этом сообщили 5 августа в совете и его однопартийцы. «С глубоким прискорбием сообщаем, 4 августа ушел из жизни наш товарищ, секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Челябинска Смирнов Евгений Георгиевич. Он останется в памяти каждого из нас добрым товарищем и другом, человеком, который активно работал во благо Ленинского района в должности депутата райсовета депутатов, а также вел активную партийную деятельность. Евгений Георгиевич всегда был верен своим принципам и взглядам», — сообщили URA.RU в региональной организации КПРФ. Смирнову исполнился 61 год. На выборы городской думы, которые состоятся в сентябре, он уже не выдвигался.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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