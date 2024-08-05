Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумах

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Двумя ударами был уничтожен склад ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Сумы поражен склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе 13:00 (по мск) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: „У вояк истерика, проезд через центр закрыт“», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Предварительно, также удар пришелся по иностранным наемникам. По словам подпольщика, у очевидцев происшествия берут подписки о неразглашении.

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В городе Сумы поражен склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В районе 13:00 (по мск) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: „У вояк истерика, проезд через центр закрыт“», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. Предварительно, также удар пришелся по иностранным наемникам. По словам подпольщика, у очевидцев происшествия берут подписки о неразглашении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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