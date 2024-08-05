Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумах

Двумя ударами был уничтожен склад ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В городе Сумы поражен склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В районе 13:00 (по мск) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: „У вояк истерика, проезд через центр закрыт“», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости.
Предварительно, также удар пришелся по иностранным наемникам. По словам подпольщика, у очевидцев происшествия берут подписки о неразглашении.
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