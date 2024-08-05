В мире Украина Подполье сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумах 05 августа 2024 в 16:24 Размер текста - 17 + Двумя ударами был уничтожен склад ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Сумы поражен склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В районе 13:00 (по мск) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: „У вояк истерика, проезд через центр закрыт“», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. Предварительно, также удар пришелся по иностранным наемникам. По словам подпольщика, у очевидцев происшествия берут подписки о неразглашении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Сумы поражен склад с боеприпасами украинской армии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В районе 13:00 (по мск) в районе ЖД вокзала было два прилета, один с повторной детонацией, накрыли склад и свежеприбывших военных. Местные жители пишут: „У вояк истерика, проезд через центр закрыт“», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости. Предварительно, также удар пришелся по иностранным наемникам. По словам подпольщика, у очевидцев происшествия берут подписки о неразглашении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям