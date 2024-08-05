05 августа 2024

В ХМАО полиция ищет сутенеров, избивавших проституток

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция разыскивает сутенеров, которые избивали работниц интим-салона
Полиция разыскивает сутенеров, которые избивали работниц интим-салона Фото:

Полиция Нижневартовска устанавливает сутенеров и сотрудниц борделя, которых регулярно избивали «работодатели». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Полиция проводит проверку», — прокомментировали агентству в ведомстве. Ранее в соцсетях появился пост с поиском свидетелей и пострадавших от сутенеров из Нижневартовска. По утверждению автора, они якобы регулярно избивали и унижали работниц притона, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги.

Полиция 1 августа 2024 года раскрыла деятельность нелегального интим-салона. Сотрудниц борделя привлекли к ответственности за занятие проституцией.

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Полиция Нижневартовска устанавливает сутенеров и сотрудниц борделя, которых регулярно избивали «работодатели». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Полиция проводит проверку», — прокомментировали агентству в ведомстве. Ранее в соцсетях появился пост с поиском свидетелей и пострадавших от сутенеров из Нижневартовска. По утверждению автора, они якобы регулярно избивали и унижали работниц притона, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги. Полиция 1 августа 2024 года раскрыла деятельность нелегального интим-салона. Сотрудниц борделя привлекли к ответственности за занятие проституцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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