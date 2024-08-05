В ХМАО полиция ищет сутенеров, избивавших проституток

Полиция Нижневартовска устанавливает сутенеров и сотрудниц борделя, которых регулярно избивали «работодатели». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Полиция проводит проверку», — прокомментировали агентству в ведомстве. Ранее в соцсетях появился пост с поиском свидетелей и пострадавших от сутенеров из Нижневартовска. По утверждению автора, они якобы регулярно избивали и унижали работниц притона, в котором под видом массажа оказывались интимные услуги.
Полиция 1 августа 2024 года раскрыла деятельность нелегального интим-салона. Сотрудниц борделя привлекли к ответственности за занятие проституцией.
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