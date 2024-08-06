В Свердловской области арктический антициклон усилит свое влияние

В Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона, что приведет к похолоданию и прекращению осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Перед фронтом, то есть с его южной стороны, ожидается слабая грозовая активность. Для Свердловской области она придется на ее южные и юго-западные районы. За фронтом, по северу региона, начинает преобладать влияние арктического антициклона. Облачность еще сохранится, но осадки прекратятся, а с северо-востока начнется поступление холодной воздушной массы», — рассказал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По Екатеринбургу ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные и утренние часы возможен туман или дымка. Прогнозируются осадки в виде дождя от незначительной до умеренной интенсивности; вероятность грозы составляет около 5%. Направление ветра будет меняться с западного и северо-западного на северо-восточное со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, днем поднимется до +20-22 градусов тепла.
В Свердловской области температура воздуха прогнозируется следующим образом на 7 августа: в ночное время ожидается от +10 до +15 градусов; днем столбик термометра поднимется до отметок между +18 и +23 градусами. На территории северных и северо-западных районов региона дневная температура будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов.
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