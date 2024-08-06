Житель Горнозаводска Пермского края обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте».
«Конфеты в „Монетке“, шестой квартал, будьте осторожны!», — предупреждает автор поста. «Там и орехи грецкие с жуками, а конфеты тоже попадались с такими „куколками“, правда, карамельки», — добавила в комментариях другая местная жительница.
URA.RU направило запросы в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и пресс-службу сети магазинов «Лента» (собственник сети «Монетка»). Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Березников обнаружила червя в яйцах, купленных в магазине. По ее словам, она увидела беспозвоночное, когда жарила яичницу.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Житель Горнозаводска Пермского края обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте». «Конфеты в „Монетке“, шестой квартал, будьте осторожны!», — предупреждает автор поста. «Там и орехи грецкие с жуками, а конфеты тоже попадались с такими „куколками“, правда, карамельки», — добавила в комментариях другая местная жительница. URA.RU направило запросы в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и пресс-службу сети магазинов «Лента» (собственник сети «Монетка»). Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Березников обнаружила червя в яйцах, купленных в магазине. По ее словам, она увидела беспозвоночное, когда жарила яичницу.