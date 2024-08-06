06 августа 2024

Пермяк нашел червей в купленных в магазине конфетах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Горнозаводске обнаружили червей в конфетах Фото:

Житель Горнозаводска Пермского края обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте».

«Конфеты в „Монетке“, шестой квартал, будьте осторожны!», — предупреждает автор поста. «Там и орехи грецкие с жуками, а конфеты тоже попадались с такими „куколками“, правда, карамельки», — добавила в комментариях другая местная жительница.

URA.RU направило запросы в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и пресс-службу сети магазинов «Лента» (собственник сети «Монетка»). Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Березников обнаружила червя в яйцах, купленных в магазине. По ее словам, она увидела беспозвоночное, когда жарила яичницу.

Житель Горнозаводска обнаружил в конфетах червей
Житель Горнозаводска обнаружил в конфетах червей

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Житель Горнозаводска Пермского края обнаружил в конфетах червей. Об этом он рассказал в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте». «Конфеты в „Монетке“, шестой квартал, будьте осторожны!», — предупреждает автор поста. «Там и орехи грецкие с жуками, а конфеты тоже попадались с такими „куколками“, правда, карамельки», — добавила в комментариях другая местная жительница. URA.RU направило запросы в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и пресс-службу сети магазинов «Лента» (собственник сети «Монетка»). Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Березников обнаружила червя в яйцах, купленных в магазине. По ее словам, она увидела беспозвоночное, когда жарила яичницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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