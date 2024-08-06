В городах ХМАО стали чаще делать ДНК-тесты на отцовство

С начала 2024 года жители Сургута и Нижневартовска стали чаще делать ДНК-тесты на установление отцовства. Интерес к услуге у вартовчан вырос на 14%. Такая информация указана в статистических данных местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Количество зарегистрированных актов гражданского состояния за январь-июня 2024 года по ХМАО-Югре. Установление отцовства: всего – 1 243 акта. Из них 339 – по Сургуту, еще 258 – по Нижневартовску», — следует из данных документа.
В сравнении с аналогичным периодом за 2023 год спрос на генетическую экспертизу у жителей Нижневартовска вырос на 14%, а у сургутян – на 1%. В целом же по ХМАО наблюдается снижение заинтересованности к услуге среди местного населения. За шесть месяцев предыдущего года в округе зарегистрировано 1 360 актов на установление отцовства, что больше на сотню нынешнего показателя.
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