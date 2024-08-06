06 августа 2024

В городах ХМАО стали чаще делать ДНК-тесты на отцовство

© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей Нижневартовска и Сургута стала популярнее генетическая экспертиза
У жителей Нижневартовска и Сургута стала популярнее генетическая экспертиза Фото:

С начала 2024 года жители Сургута и Нижневартовска стали чаще делать ДНК-тесты на установление отцовства. Интерес к услуге у вартовчан вырос на 14%. Такая информация указана в статистических данных местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Количество зарегистрированных актов гражданского состояния за январь-июня 2024 года по ХМАО-Югре. Установление отцовства: всего – 1 243 акта. Из них 339 – по Сургуту, еще 258 – по Нижневартовску», — следует из данных документа.

В сравнении с аналогичным периодом за 2023 год спрос на генетическую экспертизу у жителей Нижневартовска вырос на 14%, а у сургутян – на 1%. В целом же по ХМАО наблюдается снижение заинтересованности к услуге среди местного населения. За шесть месяцев предыдущего года в округе зарегистрировано 1 360 актов на установление отцовства, что больше на сотню нынешнего показателя.

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С начала 2024 года жители Сургута и Нижневартовска стали чаще делать ДНК-тесты на установление отцовства. Интерес к услуге у вартовчан вырос на 14%. Такая информация указана в статистических данных местных властей, документ имеется в распоряжении URA.RU. «Количество зарегистрированных актов гражданского состояния за январь-июня 2024 года по ХМАО-Югре. Установление отцовства: всего – 1 243 акта. Из них 339 – по Сургуту, еще 258 – по Нижневартовску», — следует из данных документа. В сравнении с аналогичным периодом за 2023 год спрос на генетическую экспертизу у жителей Нижневартовска вырос на 14%, а у сургутян – на 1%. В целом же по ХМАО наблюдается снижение заинтересованности к услуге среди местного населения. За шесть месяцев предыдущего года в округе зарегистрировано 1 360 актов на установление отцовства, что больше на сотню нынешнего показателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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