06 августа 2024

Кухарук вступился за дачников, которые судятся с мэрией в ХМАО

Врио главы ХМАО пообещал помочь жителям СНТ в Пыть-Яхе, которые судятся с мэрией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Руслан Кухарук пообещал помочь дачникам в Пыть-Яхе
Врио губернатора Руслан Кухарук пообещал помочь дачникам в Пыть-Яхе Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал решить проблему с СНТ «Подлесным» в Пыть-Яхе, передает журналист URA.RU со встречи главы региона с местными жителям. Дачники несколько лет не могут узаконить права на замену участков и судятся с администрацией города.

«Люди долгие годы, а некоторые десятилетиями, живут там и, к сожалению, не могут узаконить права на замену участков, объектов недвижимости. Более того, накалилась ситуация и дошла до такого, что сегодня в суде уже рассматривается решение этой проблемы. Мы выехали на место, пообщались с людьми. Договорились, каким образом будем реализовывать так, чтобы их права были восстановлены», — сказал Кухарук.

До этого жители дачного кооператива писали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы с оформлением участков в собственность. История также заинтересовала прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Пыть-Яха отвечали на претензии жителей. Тогда речь шла о том, администрация задержала официальное оформление балков в «Подлесном» из-за изменения генплана города.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал решить проблему с СНТ «Подлесным» в Пыть-Яхе, передает журналист URA.RU со встречи главы региона с местными жителям. Дачники несколько лет не могут узаконить права на замену участков и судятся с администрацией города. «Люди долгие годы, а некоторые десятилетиями, живут там и, к сожалению, не могут узаконить права на замену участков, объектов недвижимости. Более того, накалилась ситуация и дошла до такого, что сегодня в суде уже рассматривается решение этой проблемы. Мы выехали на место, пообщались с людьми. Договорились, каким образом будем реализовывать так, чтобы их права были восстановлены», — сказал Кухарук. До этого жители дачного кооператива писали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы с оформлением участков в собственность. История также заинтересовала прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Пыть-Яха отвечали на претензии жителей. Тогда речь шла о том, администрация задержала официальное оформление балков в «Подлесном» из-за изменения генплана города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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