Кухарук вступился за дачников, которые судятся с мэрией в ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук пообещал решить проблему с СНТ «Подлесным» в Пыть-Яхе, передает журналист URA.RU со встречи главы региона с местными жителям. Дачники несколько лет не могут узаконить права на замену участков и судятся с администрацией города.
«Люди долгие годы, а некоторые десятилетиями, живут там и, к сожалению, не могут узаконить права на замену участков, объектов недвижимости. Более того, накалилась ситуация и дошла до такого, что сегодня в суде уже рассматривается решение этой проблемы. Мы выехали на место, пообщались с людьми. Договорились, каким образом будем реализовывать так, чтобы их права были восстановлены», — сказал Кухарук.
До этого жители дачного кооператива писали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы с оформлением участков в собственность. История также заинтересовала прокуратуру и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрии Пыть-Яха отвечали на претензии жителей. Тогда речь шла о том, администрация задержала официальное оформление балков в «Подлесном» из-за изменения генплана города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!