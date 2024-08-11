11 августа 2024

Екатеринбуржец выпал из окна 25-этажного дома и разбился насмерть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Инцидент произошел в доме ЖК «Уральский» Фото:

В Кировском районе Екатеринбурга 12 августа мужчина с онкологией выпал из окна 25-этажного дома ЖК «Уральский» и разбился насмерть. На место приехали медики и сотрудники полиции, рассказала очевидица.

«Мужчина выпал из окна на Блюхера, 99. Сама живу в этом доме, вышла на общий балкон, а там такая ужасающая картина. В чате дома говорят, что мужчина постоянно ходил в маске и болел онкологией», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидицы. По словам другого жильца, силовики и СМП оперативно приехали на вызов.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Силовики и медики работают на месте инцидента
Силовики и медики работают на месте инцидента
Фото:

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В Кировском районе Екатеринбурга 12 августа мужчина с онкологией выпал из окна 25-этажного дома ЖК «Уральский» и разбился насмерть. На место приехали медики и сотрудники полиции, рассказала очевидица. «Мужчина выпал из окна на Блюхера, 99. Сама живу в этом доме, вышла на общий балкон, а там такая ужасающая картина. В чате дома говорят, что мужчина постоянно ходил в маске и болел онкологией», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидицы. По словам другого жильца, силовики и СМП оперативно приехали на вызов. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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