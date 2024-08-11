В Кировском районе Екатеринбурга 12 августа мужчина с онкологией выпал из окна 25-этажного дома ЖК «Уральский» и разбился насмерть. На место приехали медики и сотрудники полиции, рассказала очевидица.
«Мужчина выпал из окна на Блюхера, 99. Сама живу в этом доме, вышла на общий балкон, а там такая ужасающая картина. В чате дома говорят, что мужчина постоянно ходил в маске и болел онкологией», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидицы. По словам другого жильца, силовики и СМП оперативно приехали на вызов.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!