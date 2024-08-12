Свердловчанин, напавший на 13-летнего самокатчика, мстил за сына

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На нападавшего завели уголовное дело Фото:

Мужчина, напавший на 13-летнего самокатчика в центре Первоуральска, мстил за сына. Как оказалось, у ребенка стащили колесо кикскутера. Информация об этом появилась в Telegram.

«Мальчик взял у нового приятеля чужую деталь и поставил на свой кикскутер. Обиженный ребенок сфоткал наглого райдера, пришел домой и пожаловался отцу. Мужчина несколько часов выискивал парня по городу — нашел на площади Победы и схватил за шкирку. Вернул краденное и пошел радовать сына», — передает telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел возле памятника Ленину. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.

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Мужчина, напавший на 13-летнего самокатчика в центре Первоуральска, мстил за сына. Как оказалось, у ребенка стащили колесо кикскутера. Информация об этом появилась в Telegram. «Мальчик взял у нового приятеля чужую деталь и поставил на свой кикскутер. Обиженный ребенок сфоткал наглого райдера, пришел домой и пожаловался отцу. Мужчина несколько часов выискивал парня по городу — нашел на площади Победы и схватил за шкирку. Вернул краденное и пошел радовать сына», — передает telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел возле памятника Ленину. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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