Свердловчанин, напавший на 13-летнего самокатчика, мстил за сына

Мужчина, напавший на 13-летнего самокатчика в центре Первоуральска, мстил за сына. Как оказалось, у ребенка стащили колесо кикскутера. Информация об этом появилась в Telegram.
«Мальчик взял у нового приятеля чужую деталь и поставил на свой кикскутер. Обиженный ребенок сфоткал наглого райдера, пришел домой и пожаловался отцу. Мужчина несколько часов выискивал парня по городу — нашел на площади Победы и схватил за шкирку. Вернул краденное и пошел радовать сына», — передает telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел возле памятника Ленину. Там мужчина, предположительно, 30-летний, повалил школьника на асфальт и начал избивать ударами по голове. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, приступив к поискам нападавшего. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!