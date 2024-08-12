Суд вынес приговор жительнице ХМАО за покупку таблеток для похудения из Казахстана

Жительнице Сургутского района суд назначил условный срок в три года из-за контрабанды препаратов. Югорчанка заказала из Казахстана партию таблеток для похудения.
«Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года. Сотовый телефон Татьяны Игоревны, который был ею использован для связи с продавцом в Республике Казахстан и приобретения сильнодействующего вещества, которое в последующем и явилось предметом контрабанды, конфискован в доход государства», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Югорчанка заказала 30 упаковок препарата, который содержал сильнодействующее вещество. Женщина раскаялась в содеянном и признала свою вину.
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