12 августа 2024

Суд вынес приговор жительнице ХМАО за покупку таблеток для похудения из Казахстана

Суд назначил жительнице ХМАО условный срок за покупку таблеток для похудения
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка заказала 30 пачек препарата из Казахстана
Югорчанка заказала 30 пачек препарата из Казахстана Фото:

Жительнице Сургутского района суд назначил условный срок в три года из-за контрабанды препаратов. Югорчанка заказала из Казахстана партию таблеток для похудения.

«Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года. Сотовый телефон Татьяны Игоревны, который был ею использован для связи с продавцом в Республике Казахстан и приобретения сильнодействующего вещества, которое в последующем и явилось предметом контрабанды, конфискован в доход государства», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Югорчанка заказала 30 упаковок препарата, который содержал сильнодействующее вещество. Женщина раскаялась в содеянном и признала свою вину.

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Жительнице Сургутского района суд назначил условный срок в три года из-за контрабанды препаратов. Югорчанка заказала из Казахстана партию таблеток для похудения. «Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года. Сотовый телефон Татьяны Игоревны, который был ею использован для связи с продавцом в Республике Казахстан и приобретения сильнодействующего вещества, которое в последующем и явилось предметом контрабанды, конфискован в доход государства», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Югорчанка заказала 30 упаковок препарата, который содержал сильнодействующее вещество. Женщина раскаялась в содеянном и признала свою вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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