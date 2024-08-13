В Свердловской области срывается внедрение программы по поиску коррупционеров

В Свердловской области затягивается тестирование программы искусственного интеллекта «Контур» по поиску коррупционеров. Пока чиновники екатеринбургской администрации уже вовсю тестируют федеральную новинку, некоторые в областной власти якобы сопротивляются, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Свердловская область — один из пилотных регионов, где должна обкатываться эта разработка федерального правительства (то есть „Контур“ — прим. ред.). Мэрия Екатеринбурга внедрила ее уже в июле, а [директор регионального департамента противодействия коррупции Ильхам] Ширалиев под разными предлогами откладывает», — утверждает собеседник.
Впрочем, другой источник заявил, что конкретного дедлайна внедрения «Контура» не было, поэтому пока все еще ведется подготовительная работа. Самому Ширалиеву направлена просьба о комментарии по теме. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ранее профильный замгубернатора Дмитрий Ионин объяснял суть программы: искусственный интеллект анализирует связи чиновников (через родственников, по банковским счетам) и делает выводы об аффилированности или коррупционной составляющей. По итогу теста свердловское минцифры — куратор проекта — даст обратную связь разработчику, и программу доработают.
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