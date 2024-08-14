Челябинцы потратят при подготовке к школе до 20 тысяч рублей на ребенка

Почти 60% челябинцев планируют потратить до 20 тысяч рублей на подготовку одного ребенка к школе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».
«Большинство жителей Челябинска (59%) планируют потратить на подготовку одного ребенка к учебному году до 20 тысяч рублей. Из них 33% рассчитывают на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, 26% — от пяти до десяти тысяч рублей, а уложиться в сумму до пяти тысяч рублей не рассчитывает никто», — сообщили URA.RU в «Авито».
На одежду и обувь основную часть бюджета планируют потратить 74% опрошенных, еще 63% считают, что большие расходы понесет и покупка канцтоваров. Половина родителей планируют купить школьнику новый рюкзак, а 56% новые учебники и рабочие тетради. Еще 22% выйдет за рамки обозначенного бюджета, купив ребенку планшет, компьютер, телефон или умные часы.
Треть опрошенных переживает за психологическое состояние ребенка перед школой, еще 11% беспокоятся из-за нехватки времени для подготовки. Кроме того, трудности с составлением и соблюдением бюджета на сборы есть у 56% родителей.
Согласно опросу сервиса, родители также заинтересованы в мотивации школьников к учебе. Большинство (37%) в качестве поощрения планируют поездку в лагерь или на совместный отдых, 34% мотивируют деньгами или походами в развлекательные места. В 30% случаях мамы и папы обещают купить то, что ребенок просит. Мотивируют сладостями только 11% опрошенных; еще 29% челябинцев разрешают провести больше времени в гаджетах.
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