Газовая компания в ХМАО скрыла от технадзора опасное оборудование на месторождении

Ростехнадзор обнаружил нарушения на дожимной компрессорной станции (ДКС) в ХМАО и привлек к административной ответственности руководство компании «БерезкаГаз Югра», которая обслуживает объект. Предприятие скрыло от надзорных органов информацию об опасных процессах и оборудовании, а емкости для газа на станции давно не проходили проверку, сообщил агентству Ростехнадзор.
«Установлено, что при идентификации опасного производственного объекта не учтены все осуществляемые технологические процессы и применяемые технические устройства, обладающие признаками опасности; назначенная периодичность технического освидетельствования сосудов превышает нормативную. Принято решение о привлечении должностного лица к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ», — сообщил Ростехнадзор.
Также проверяющие указали сотрудникам опасного газового объекта на отсутствие обязательных обозначений на оборудовании. Эти нарушения работники компании устранили во время инспекции.
АО «БерезкаГаз Югра» занимается переработкой попутного нефтяного газа. Промысловая компрессорная станция компании, где проходила проверка, находится на Верхне-Шапшинском месторождении в ХМАО. Агентство направило запрос в «БерезкаГаз Югра», на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Ростехнадзор нашел нарушения на автогазозаправочных станциях (АГЗС) в Нижневартовске (ХМАО). Инспекторы обнаружили повреждения в двигателе газового насоса и нехватку приборов для замера давления.
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