13 августа 2024

Россельхознадзор нашел нарушения на молочном заводе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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На молочном заводе Нижневартовска обнаружены нарушения пищевой безопасности
На молочном заводе Нижневартовска обнаружены нарушения пищевой безопасности Фото:

Россельхознадзор нашел нарушения пищевой безопасности на молочном заводе в Нижневартовске. Владельца обязали устранить проблемы. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте.

«В результате внеплановой проверки, по согласованию с прокуратурой ХМАО, в деятельности ООО „Нижневартовский молочный завод“ (г. Нижневартовск) были установлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 „О безопасности молока и молочной продукции“. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — следует из сообщения.

В 2023 году Россельхознадзор поймал этот же завод на незаконном продлении сроков годности молока. Тогда предприятию вынесли предостережение.

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Россельхознадзор нашел нарушения пищевой безопасности на молочном заводе в Нижневартовске. Владельца обязали устранить проблемы. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте. «В результате внеплановой проверки, по согласованию с прокуратурой ХМАО, в деятельности ООО „Нижневартовский молочный завод“ (г. Нижневартовск) были установлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 „О безопасности молока и молочной продукции“. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — следует из сообщения. В 2023 году Россельхознадзор поймал этот же завод на незаконном продлении сроков годности молока. Тогда предприятию вынесли предостережение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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