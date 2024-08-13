Россельхознадзор нашел нарушения на молочном заводе в ХМАО

Россельхознадзор нашел нарушения пищевой безопасности на молочном заводе в Нижневартовске. Владельца обязали устранить проблемы. Об этом надзорное ведомство по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщило на своем сайте.
«В результате внеплановой проверки, по согласованию с прокуратурой ХМАО, в деятельности ООО „Нижневартовский молочный завод“ (г. Нижневартовск) были установлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 „О безопасности молока и молочной продукции“. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — следует из сообщения.
В 2023 году Россельхознадзор поймал этот же завод на незаконном продлении сроков годности молока. Тогда предприятию вынесли предостережение.
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