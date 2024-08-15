Глава МЧС Куренков: ситуация в Белгородской области остается напряженной

15 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Куренков сообщил, что в результате атак ВСУ в Белгородской области погибли и пострадали мирные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Обстановка в Белгородской области с режимом ЧС федерального уровня остается напряженной и сложной. В результате атак ВСУ есть погибшие и пострадавшие граждане. Также повреждены жилые дома и другие объект, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — заявил Куренков на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его слова приводит МЧС в telegram-канале . В Белгородской области развернута работа по оказанию помощи пострадавшим. Однако масштабы чрезвычайной ситуации выходят за рамки возможностей региональных органов власти, что потребовало привлечения федеральных ресурсов, отметил глава МЧС России. На заседании также выступили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и директор департамента Минстроя России Сергей Галямин, которые предоставили информацию о ситуации в регионе. Александр Куренков предложил признать ситуацию в Белгородской области чрезвычайной на федеральном уровне и установить соответствующий уровень реагирования. Глава МЧС подчеркнул важность контроля за жизнеобеспечением пострадавших и предотвращения необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Он поручил ФАС активно включиться в этот процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обстановка в Белгородской области с режимом ЧС федерального уровня остается напряженной и сложной. В результате атак ВСУ есть погибшие и пострадавшие граждане. Также повреждены жилые дома и другие объект, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. «Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане», — заявил Куренков на внеочередном заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его слова приводит МЧС в telegram-канале. В Белгородской области развернута работа по оказанию помощи пострадавшим. Однако масштабы чрезвычайной ситуации выходят за рамки возможностей региональных органов власти, что потребовало привлечения федеральных ресурсов, отметил глава МЧС России. На заседании также выступили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и директор департамента Минстроя России Сергей Галямин, которые предоставили информацию о ситуации в регионе. Александр Куренков предложил признать ситуацию в Белгородской области чрезвычайной на федеральном уровне и установить соответствующий уровень реагирования. Глава МЧС подчеркнул важность контроля за жизнеобеспечением пострадавших и предотвращения необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Он поручил ФАС активно включиться в этот процесс.