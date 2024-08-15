В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня

Режим ЧС введен в связи с постоянными обстрелами ВСУ
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова. «Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Белгородской области», — сообщил Гладков.
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