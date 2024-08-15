В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разрушения, обстрел, сгоревшие автомобили, белгород, название тега
Режим ЧС введен в связи с постоянными обстрелами ВСУ Фото:

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова. «Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Белгородской области», — сообщил Гладков.

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В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Такое решение было принято на заседании правительственной комиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова. «Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Белгородской области», — сообщил Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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