В международном аэропорту имени Фармана Салманова в Сургуте (ХМАО) планируют обустроить дополнительный зал для пассажиров внутренних рейсов. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей.
«Планируется выполнение работ по обустройству дополнительного накопителя для пассажиров внутренних рейсов на втором этаже аэровокзального комплекса. Начальная цена — 8 951 030,17 рублей», — указано в документах закупки, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Строителям предстоят работы по внутренней отделке помещения. Кроме того, подрядчик обновит вентиляцию, освещение, электросети, водоснабжение, системы пожаротушения и видеонаблюдения. Согласно условиям договора, исполнитель должен завершить ремонт к 1 сентября 2024 года.
Агентство направило в АО «Аэропорт Сургут» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.
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