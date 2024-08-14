14 августа 2024

В аэропорту Сургута обустроят дополнительный зал для пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута появится дополнительный зал для пассажиров внутренних рейсов
В аэропорту Сургута появится дополнительный зал для пассажиров внутренних рейсов Фото:

В международном аэропорту имени Фармана Салманова в Сургуте (ХМАО) планируют обустроить дополнительный зал для пассажиров внутренних рейсов. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей.

«Планируется выполнение работ по обустройству дополнительного накопителя для пассажиров внутренних рейсов на втором этаже аэровокзального комплекса. Начальная цена — 8 951 030,17 рублей», — указано в документах закупки, которые имеются в распоряжении URA.RU.

Строителям предстоят работы по внутренней отделке помещения. Кроме того, подрядчик обновит вентиляцию, освещение, электросети, водоснабжение, системы пожаротушения и видеонаблюдения. Согласно условиям договора, исполнитель должен завершить ремонт к 1 сентября 2024 года. 

Агентство направило в АО «Аэропорт Сургут» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.

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В международном аэропорту имени Фармана Салманова в Сургуте (ХМАО) планируют обустроить дополнительный зал для пассажиров внутренних рейсов. Обновление обойдется компании в девять миллионов рублей. «Планируется выполнение работ по обустройству дополнительного накопителя для пассажиров внутренних рейсов на втором этаже аэровокзального комплекса. Начальная цена — 8 951 030,17 рублей», — указано в документах закупки, которые имеются в распоряжении URA.RU. Строителям предстоят работы по внутренней отделке помещения. Кроме того, подрядчик обновит вентиляцию, освещение, электросети, водоснабжение, системы пожаротушения и видеонаблюдения. Согласно условиям договора, исполнитель должен завершить ремонт к 1 сентября 2024 года.  Агентство направило в АО «Аэропорт Сургут» запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута обновят места стоянки для самолетов. Предприятие объявило закупку: ищет строителей, которые отремонтируют асфальтобетонное покрытие на стоянке, и готово заплатить за работу почти 13 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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