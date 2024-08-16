МИД РФ ввело собеседования для получения российской визы

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Сотрудники МИД РФ теперь могут проводить личное собеседование с иностранным гражданином
Сотрудники МИД РФ теперь могут проводить личное собеседование с иностранным гражданином Фото:

В новом постановлении по визам в России предусмотрена процедура личного собеседования при рассмотрении документов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений могут проводить личное собеседование с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов», — заявила Захарова РИА Новости. Это изменение направлено на более тщательную проверку соответствия заявленных целей поездки иностранцев с их реальным намерениям.

Захарова подчеркнула, что новые полномочия дипломатических и консульских работников улучшат процесс выявления лиц, чье пребывание в РФ считается нежелательным. Они также позволят более эффективно контролировать въезд граждан из стран с повышенной миграционной опасностью или нестабильной социально-политической обстановкой.

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В новом постановлении по визам в России предусмотрена процедура личного собеседования при рассмотрении документов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Теперь сотрудники российских дипломатических представительств и консульских учреждений могут проводить личное собеседование с иностранным гражданином на этапе рассмотрения его визовых документов», — заявила Захарова РИА Новости. Это изменение направлено на более тщательную проверку соответствия заявленных целей поездки иностранцев с их реальным намерениям. Захарова подчеркнула, что новые полномочия дипломатических и консульских работников улучшат процесс выявления лиц, чье пребывание в РФ считается нежелательным. Они также позволят более эффективно контролировать въезд граждан из стран с повышенной миграционной опасностью или нестабильной социально-политической обстановкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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