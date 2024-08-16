Челябинский «Трактор» опубликовал расписание Кубка губернатора по хоккею

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 августа опубликовал расписание игр Кубка губернатора по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Кубок губернатора Челябинской области 2024 пройдет с 27 по 30 августа в Ледовой арене „Трактор“. Помимо „черно-белых“ в Кубке примут участие хабаровский „Амур“, тольяттинская „Лада“ и ханты-мансийская „Югра“, — сообщили в пресс-службе „Трактора“.
«Амур» сыграет с «Югрой» 27 августа в 15:00. В этот же день в 19:00 «Трактор» встретится с «Ладой».
На следующий день, 28 августа, «Лада» будет противостоять «Амуру» в 15:00. «Трактор» сыграет с «Югрой» в 19:00.
В заключительный день, 30 августа, в 14:00 «Югра» сыграет с «Ладой». «Трактор» встретится с «Амуром» в 18:00.
Продажа билетов на игры Кубка губернатора откроется 21 августа. Турнир является частью предсезонной подготовки команды. Первую игру регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» проведет 4 сентября в Екатеринбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!