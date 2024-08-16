Челябинский «Трактор» опубликовал расписание Кубка губернатора по хоккею

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"Трактор" сыграет на Кубке губернатора Челябинской области
"Трактор" сыграет на Кубке губернатора Челябинской области Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 августа опубликовал расписание игр Кубка губернатора по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Кубок губернатора Челябинской области 2024 пройдет с 27 по 30 августа в Ледовой арене „Трактор“. Помимо „черно-белых“ в Кубке примут участие хабаровский „Амур“, тольяттинская „Лада“ и ханты-мансийская „Югра“, — сообщили в пресс-службе „Трактора“.

«Амур» сыграет с «Югрой» 27 августа в 15:00. В этот же день в 19:00 «Трактор» встретится с «Ладой».

На следующий день, 28 августа, «Лада» будет противостоять «Амуру» в 15:00. «Трактор» сыграет с «Югрой» в 19:00.

В заключительный день, 30 августа, в 14:00 «Югра» сыграет с «Ладой». «Трактор» встретится с «Амуром» в 18:00.

Продажа билетов на игры Кубка губернатора откроется 21 августа. Турнир является частью предсезонной подготовки команды. Первую игру регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» проведет 4 сентября в Екатеринбурге.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 16 августа опубликовал расписание игр Кубка губернатора по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Кубок губернатора Челябинской области 2024 пройдет с 27 по 30 августа в Ледовой арене „Трактор“. Помимо „черно-белых“ в Кубке примут участие хабаровский „Амур“, тольяттинская „Лада“ и ханты-мансийская „Югра“, — сообщили в пресс-службе „Трактора“. «Амур» сыграет с «Югрой» 27 августа в 15:00. В этот же день в 19:00 «Трактор» встретится с «Ладой». На следующий день, 28 августа, «Лада» будет противостоять «Амуру» в 15:00. «Трактор» сыграет с «Югрой» в 19:00. В заключительный день, 30 августа, в 14:00 «Югра» сыграет с «Ладой». «Трактор» встретится с «Амуром» в 18:00. Продажа билетов на игры Кубка губернатора откроется 21 августа. Турнир является частью предсезонной подготовки команды. Первую игру регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» проведет 4 сентября в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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