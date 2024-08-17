Для жителей Белгородской области запустили межсетевой роуминг из-за ЧС

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Жители Белгородской области смогут оставаться на связи независимо от оператора
Жители Белгородской области смогут оставаться на связи независимо от оператора Фото:
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В Белгородской области запустили автоматический межсетевой роуминг в связи с вводом режима ЧС федерального характера, чтобы жители смогли подключаться к любому оператору. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — объяснило министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что таким образом жители региона, независимо от оператора, смогут постоянно оставаться на связи. 

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации разного уровня. Он добавил, что в связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов.

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В Белгородской области запустили автоматический межсетевой роуминг в связи с вводом режима ЧС федерального характера, чтобы жители смогли подключаться к любому оператору. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — объяснило министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что таким образом жители региона, независимо от оператора, смогут постоянно оставаться на связи.  Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации разного уровня. Он добавил, что в связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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