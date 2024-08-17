Для жителей Белгородской области запустили межсетевой роуминг из-за ЧС

В Белгородской области запустили автоматический межсетевой роуминг в связи с вводом режима ЧС федерального характера, чтобы жители смогли подключаться к любому оператору. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», — объяснило министерство в своем telegram-канале. Там добавили, что таким образом жители региона, независимо от оператора, смогут постоянно оставаться на связи.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации разного уровня. Он добавил, что в связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов.
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