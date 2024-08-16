Гладков: в Белгородской области введен режим ЧС разного уровня

В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

16 августа 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Из-за обстрелов Белгородской области введен режим ЧС (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Режим чрезвычайной ситуации разного уровня введен в Белгородской области, въезд закрывается в пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Гладков. Заявление опубликовано в его telegram-канале. В связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режим чрезвычайной ситуации разного уровня введен в Белгородской области, въезд закрывается в пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Гладков. Заявление опубликовано в его telegram-канале. В связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов.