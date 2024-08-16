Гладков: в Белгородской области введен режим ЧС разного уровня

Из-за обстрелов Белгородской области введен режим ЧС (архивное фото)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Режим чрезвычайной ситуации разного уровня введен в Белгородской области, въезд закрывается в пять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима Чрезвычайной ситуации разного уровня», — сообщил Гладков. Заявление опубликовано в его telegram-канале. В связи с этим закрывается въезд в пять населенных пунктов.
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