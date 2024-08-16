16 августа 2024

В ХМАО на трассе в аварии сгорел автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль тушили при помощи пожарных
Автомобиль тушили при помощи пожарных Фото:

На трассе Нижневартовск — Мегион столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в одном из них началось возгорание, в итоге машина сгорела. Об этом стало известно в социальных сетях.

«Сегодня была жёсткая авария на дороге Нижневартовск — Мегион. В результате ДТП сгорел автомобиль», — написали в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!»

На кадрах, опубликованных в сети видно, как горит сильно поврежденный автомобиль, внешне похожий на «ВАЗ 2114». По словам очевидцев, люди выбрались из машины до того, как случилось возгорание. 

Автомобиль сгорел почти полностью
Автомобиль сгорел почти полностью
Фото:

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На трассе Нижневартовск — Мегион столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в одном из них началось возгорание, в итоге машина сгорела. Об этом стало известно в социальных сетях. «Сегодня была жёсткая авария на дороге Нижневартовск — Мегион. В результате ДТП сгорел автомобиль», — написали в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!» На кадрах, опубликованных в сети видно, как горит сильно поврежденный автомобиль, внешне похожий на «ВАЗ 2114». По словам очевидцев, люди выбрались из машины до того, как случилось возгорание. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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