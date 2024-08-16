Автомобиль тушили при помощи пожарных
На трассе Нижневартовск — Мегион столкнулись два автомобиля. В результате ДТП в одном из них началось возгорание, в итоге машина сгорела. Об этом стало известно в социальных сетях.
«Сегодня была жёсткая авария на дороге Нижневартовск — Мегион. В результате ДТП сгорел автомобиль», — написали в telegram-канале «Югра, Сургут и все все все!»
На кадрах, опубликованных в сети видно, как горит сильно поврежденный автомобиль, внешне похожий на «ВАЗ 2114». По словам очевидцев, люди выбрались из машины до того, как случилось возгорание.
Автомобиль сгорел почти полностью
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