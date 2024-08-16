Специалистами ГУФСИН России по Пермскому краю были проведены тактические учения, направленные на отработку действий по пресечению массовых беспорядков осужденных. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Ранее в чусовской ИК-10 подавили бунт.
«В ГУФСИН России по Пермскому краю под руководством врио начальника Самира Бабаева состоялось тактико-специальное учение, направленное на отработку действий по пресечению массовых беспорядков осужденных и освобождению лиц, удерживаемых в качестве заложников. В мероприятии приняли участи силы и средства подразделений пенитенциарного ведомства и взаимодействующих правоохранительных структур», — написано на странице управления в соцсети «ВКонтакте».
По данным организаторов, вводная часть прошла на базе исправительной колонии №29, а отработку практической части перенесли на территорию Пермского института ФСИН РФ. В рамках учений была проверена боевая готовность отделов в случае ЧС и отработан алгоритм действий сотрудников по освобождению лиц, удерживаемых в качестве заложников.
В июне осужденные из ИК-10 в Чусовском районе Прикамья сломали часть оборудования внутри исправительного учреждения. По данным источника URA.RU, знакомого с произошедшим, перед бунтом у заключенных, находящихся в строгих условиях содержания, забрали бритвы и перестали выпускать на прогулки. Успокаивать бунтующих пришлось сотрудникам ОМОНа.
По словам организаторов, подразделения ГУФСИН успешно справились с поставленными задачами
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Специалистами ГУФСИН России по Пермскому краю были проведены тактические учения, направленные на отработку действий по пресечению массовых беспорядков осужденных. Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Ранее в чусовской ИК-10 подавили бунт. «В ГУФСИН России по Пермскому краю под руководством врио начальника Самира Бабаева состоялось тактико-специальное учение, направленное на отработку действий по пресечению массовых беспорядков осужденных и освобождению лиц, удерживаемых в качестве заложников. В мероприятии приняли участи силы и средства подразделений пенитенциарного ведомства и взаимодействующих правоохранительных структур», — написано на странице управления в соцсети «ВКонтакте». По данным организаторов, вводная часть прошла на базе исправительной колонии №29, а отработку практической части перенесли на территорию Пермского института ФСИН РФ. В рамках учений была проверена боевая готовность отделов в случае ЧС и отработан алгоритм действий сотрудников по освобождению лиц, удерживаемых в качестве заложников. В июне осужденные из ИК-10 в Чусовском районе Прикамья сломали часть оборудования внутри исправительного учреждения. По данным источника URA.RU, знакомого с произошедшим, перед бунтом у заключенных, находящихся в строгих условиях содержания, забрали бритвы и перестали выпускать на прогулки. Успокаивать бунтующих пришлось сотрудникам ОМОНа.