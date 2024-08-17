Как мир отреагировал на Cybertruck Tesla, присланный Кадырову от Илона Маска

Кадыров отправит в зону СВО полученный от Маска Cybertruck Tesla

18 августа 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

О персоне Рамзана Кадырова, получившего Cybertruck, написали ведущие мировые СМИ Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Лидер Чечни Рамзан Кадыров протестировал новый автомобиль от компании Tesla Motors — Cybertruck. По этому поводу в субботу, 17 августа, он записал ролик, высоко оценив автоновинку. Политик установил на крыше грузовика пулемет и заявил, что отправит машину на СВО. Как отреагировали иностранные СМИ на это событие — в материале URA.RU. Получил несмотря на санкции Клип для Cybertruck, вероятно, мог стоить более 100 000 евро. Такое предположение делает немецкое издание freiepresse.de . «Видео также является намеком Западу на то, что богатые и влиятельные люди в России все еще могут приобретать предметы роскоши, ввоз которых в страну запрещен из-за карательных мер. Такой импорт организуется через посредников за рубежом. У Кадырова, например, отличные связи в Объединенных Арабских Эмиратах», — заявил ресурс. Похвалил автомобиль Кадыров, «известный экстравагантными рекламными трюками», высоко оценил автомобиль, похвалив генерального директора Tesla Motors Илона Маска, написало агентство Reuters. А в приложении Telegram чеченский лидер назвал предпринимателя «самым сильным гением современности». Кадыров назвал Cybertruck «несомненно одним из лучших автомобилей в мире» и как «действительно неуязвимое и быстрое животное». Также он признался, что буквально влюбился в него. Замечен в числе знаменитостей, имеющих кибергрузовик Упомянул среди известных мировых личностей имя Рамзана Кадырова в контексте новинки от Tesla сайт Buisness Insider. Публикацию журналисты посвятили звездам, которые выставляют Cybertruck напоказ. В материале прозвучали имена Ким Кардашьян, Jay-Z, Джастина Бибера, Кэти Перри и других селебрити. «Рамзан Кадыров, лидер Чечни, уже давно является активным пользователем социальных сетей. Он известен рекламными трюками», — заметило msn.com Издание также отметило, что Кадыров является сильным союзником президента России Владимира Путина. Напомнив, что в мае 2024 года Кадыров сообщил о 43 500 чеченцах, отправившихся на СВО. Пригласил Маска в Россию После того, как Рамзана Кадырова сняли за рулем одного из кибергрузовиков Cybertruck, он пригласил генерального директора Tesla Илона Маска в Россию. Этому посвящена публикация на apnews.com. «Я не думаю, что Министерство иностранных дел России будет возражать против такой поездки. И, конечно, мы ждем новых разработок Tesla, которые помогут нам завершить нашу специальную военную операцию. Приезжайте в Грозный, я приму вас как моего самого дорогого гостя», — цитирует слова Кадырова издание. В статье «Чеченский военачальник приглашает Маска в Россию после того, как он снялся за рулем пулемета Cybertruck» Кадыров назван «сильным человеком, который неторопливо ехал на авто из нержавеющей стали». Поставил пулемет на багажник На видео, которое Кадыров выложил в своем telegram-аккаунте, он, одетый в черный капюшон и снаряженный ремнем с боеприпасами, стоит за орудийной башней, прикрученной к крыше Tesla. Американское издание Politico выпустило по этому поводу материал под заголовком «Чеченский сильный лидер демонстрирует Cybertruck с орудийной башней». В нем журналисты назвали пулемет «изюминкой» автомобиля. Статья завершается сноской, что Politico связалась с Tesla для получения комментария. Сам Кадыров отметил, что автомобиль будет скоро отправлен на поле боя на Украину. Он выразил уверенность, что «Киберзверь» будет очень полезен российским солдатам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Чечни Рамзан Кадыров протестировал новый автомобиль от компании Tesla Motors — Cybertruck. По этому поводу в субботу, 17 августа, он записал ролик, высоко оценив автоновинку. Политик установил на крыше грузовика пулемет и заявил, что отправит машину на СВО. Как отреагировали иностранные СМИ на это событие — в материале URA.RU. Клип для Cybertruck, вероятно, мог стоить более 100 000 евро. Такое предположение делает немецкое издание freiepresse.de. «Видео также является намеком Западу на то, что богатые и влиятельные люди в России все еще могут приобретать предметы роскоши, ввоз которых в страну запрещен из-за карательных мер. Такой импорт организуется через посредников за рубежом. У Кадырова, например, отличные связи в Объединенных Арабских Эмиратах», — заявил ресурс. Кадыров, «известный экстравагантными рекламными трюками», высоко оценил автомобиль, похвалив генерального директора Tesla Motors Илона Маска, написало агентство Reuters. А в приложении Telegram чеченский лидер назвал предпринимателя «самым сильным гением современности». Кадыров назвал Cybertruck «несомненно одним из лучших автомобилей в мире» и как «действительно неуязвимое и быстрое животное». Также он признался, что буквально влюбился в него. Упомянул среди известных мировых личностей имя Рамзана Кадырова в контексте новинки от Tesla сайт Buisness Insider. Публикацию журналисты посвятили звездам, которые выставляют Cybertruck напоказ. В материале прозвучали имена Ким Кардашьян, Jay-Z, Джастина Бибера, Кэти Перри и других селебрити. «Рамзан Кадыров, лидер Чечни, уже давно является активным пользователем социальных сетей. Он известен рекламными трюками», — заметило msn.com Издание также отметило, что Кадыров является сильным союзником президента России Владимира Путина. Напомнив, что в мае 2024 года Кадыров сообщил о 43 500 чеченцах, отправившихся на СВО. После того, как Рамзана Кадырова сняли за рулем одного из кибергрузовиков Cybertruck, он пригласил генерального директора Tesla Илона Маска в Россию. Этому посвящена публикация на apnews.com. «Я не думаю, что Министерство иностранных дел России будет возражать против такой поездки. И, конечно, мы ждем новых разработок Tesla, которые помогут нам завершить нашу специальную военную операцию. Приезжайте в Грозный, я приму вас как моего самого дорогого гостя», — цитирует слова Кадырова издание. В статье «Чеченский военачальник приглашает Маска в Россию после того, как он снялся за рулем пулемета Cybertruck» Кадыров назван «сильным человеком, который неторопливо ехал на авто из нержавеющей стали». На видео, которое Кадыров выложил в своем telegram-аккаунте, он, одетый в черный капюшон и снаряженный ремнем с боеприпасами, стоит за орудийной башней, прикрученной к крыше Tesla. Американское издание Politico выпустило по этому поводу материал под заголовком «Чеченский сильный лидер демонстрирует Cybertruck с орудийной башней». В нем журналисты назвали пулемет «изюминкой» автомобиля. Статья завершается сноской, что Politico связалась с Tesla для получения комментария. Сам Кадыров отметил, что автомобиль будет скоро отправлен на поле боя на Украину. Он выразил уверенность, что «Киберзверь» будет очень полезен российским солдатам.