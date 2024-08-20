20 августа 2024

В Челябинской области назвали самые востребованные автомобили

В Челябинской области самыми востребованными стали авто из России и Китая
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, приборная панель, китайский автопром, exeed, эксид, кроссовер
Средняя стоимость нового авто приблизилась к отметке в 2,4 млн рублей Фото:

В рейтинге самых востребованных новых автомобилей у жителей Челябинской области стали ВАЗ, Geely, Chery, Kia и ГАЗ. Это следует из аналитических данных за первые семь месяцев 2024 года сервиса «Авито Авто».

«Самыми востребованными марками в период с января по июль 2024 года оказались ВАЗ, Geely, Chery, Kia и ГАЗ. В топ-5 по количеству объявлений вошли ВАЗ, EXEED, Chery, Changan и Geely», — сообщили представители платформы.

При этом топ-3 по спросу полностью состоит из моделей ВАЗ. На первом месте оказалась Granta, на втором — Niva Legend, а на третьем — Vesta. В целом, анализ рынка новых легковых автомобилей в Челябинской области за первые семь месяцев 2024 года показал рост спроса на 17,3% и увеличение предложения — на 62,1%. Средняя цена нового автомобиля в регионе достигла отметки в 2,4 миллиона рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев 2024 года вырос более, чем на треть относительно 2023 года. Больше всего продано седанов марки ВАЗ (LADA).

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В рейтинге самых востребованных новых автомобилей у жителей Челябинской области стали ВАЗ, Geely, Chery, Kia и ГАЗ. Это следует из аналитических данных за первые семь месяцев 2024 года сервиса «Авито Авто». «Самыми востребованными марками в период с января по июль 2024 года оказались ВАЗ, Geely, Chery, Kia и ГАЗ. В топ-5 по количеству объявлений вошли ВАЗ, EXEED, Chery, Changan и Geely», — сообщили представители платформы. При этом топ-3 по спросу полностью состоит из моделей ВАЗ. На первом месте оказалась Granta, на втором — Niva Legend, а на третьем — Vesta. В целом, анализ рынка новых легковых автомобилей в Челябинской области за первые семь месяцев 2024 года показал рост спроса на 17,3% и увеличение предложения — на 62,1%. Средняя цена нового автомобиля в регионе достигла отметки в 2,4 миллиона рублей. Как сообщало URA.RU ранее, спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев 2024 года вырос более, чем на треть относительно 2023 года. Больше всего продано седанов марки ВАЗ (LADA).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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