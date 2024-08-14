Спрос на новые седаны в Челябинской области вырос на треть

15 августа 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

LADA Granta оказалась самой продаваемой и самой бюджетной машиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев этого года вырос более, чем на треть относительно прошлого года. Как заявили эксперты «Авито авто», наиболее востребованными за семь месяцев оказались автомобили российского производства, а средняя цена такой машины составила 1 621 тысяча рублей. «В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 38% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно — на 45,4%», — сообщает «Авито авто». Больше всего продано седанов марки LADA. На нее пришлось 66,17% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 68,31% от предложения. Также в пятерку самых популярных вошли Kia, Hyundai, Toyota и Solaris. Самый заметный рост год к году вырос продемонстрировали авто китайских производителей — OMODA, Changan, Jetta. Среди моделей лидером по спросу стала самая дешевая из машин LADA Granta с 47,1%. На втором месте оказалась Vesta c 16,87%, на третьем — Kia Rio с 5,47%. Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris и Geely Emgrand. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев этого года вырос более, чем на треть относительно прошлого года. Как заявили эксперты «Авито авто», наиболее востребованными за семь месяцев оказались автомобили российского производства, а средняя цена такой машины составила 1 621 тысяча рублей. «В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 38% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно — на 45,4%», — сообщает «Авито авто». Больше всего продано седанов марки LADA. На нее пришлось 66,17% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 68,31% от предложения. Также в пятерку самых популярных вошли Kia, Hyundai, Toyota и Solaris. Самый заметный рост год к году вырос продемонстрировали авто китайских производителей — OMODA, Changan, Jetta. Среди моделей лидером по спросу стала самая дешевая из машин LADA Granta с 47,1%. На втором месте оказалась Vesta c 16,87%, на третьем — Kia Rio с 5,47%. Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris и Geely Emgrand.