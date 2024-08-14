14 августа 2024

Спрос на новые седаны в Челябинской области вырос на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение транспорта ГИБДД Челябинск, машина, ваз, авто, лада гранта
LADA Granta оказалась самой продаваемой и самой бюджетной машиной Фото:

Спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев этого года вырос более, чем на треть относительно прошлого года. Как заявили эксперты «Авито авто», наиболее востребованными за семь месяцев оказались автомобили российского производства, а средняя цена такой машины составила 1 621 тысяча рублей.

«В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 38% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно — на 45,4%», — сообщает «Авито авто».

Больше всего продано седанов марки LADA. На нее пришлось 66,17% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 68,31% от предложения. Также в пятерку самых популярных вошли Kia, Hyundai, Toyota и Solaris. Самый заметный рост год к году вырос продемонстрировали авто китайских производителей — OMODA, Changan, Jetta.

Среди моделей лидером по спросу стала самая дешевая из машин LADA Granta с 47,1%. На втором месте оказалась Vesta c 16,87%, на третьем — Kia Rio с 5,47%. Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris и Geely Emgrand.

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Спрос на новые седаны в Челябинской области за первые семь месяцев этого года вырос более, чем на треть относительно прошлого года. Как заявили эксперты «Авито авто», наиболее востребованными за семь месяцев оказались автомобили российского производства, а средняя цена такой машины составила 1 621 тысяча рублей. «В регионе спрос на новые автомобили с кузовом седан в период с января по июль 2024 года оказался на 38% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Предложение за это время выросло еще более существенно — на 45,4%», — сообщает «Авито авто». Больше всего продано седанов марки LADA. На нее пришлось 66,17% от всего спроса на новые авто с таким кузовом, а также 68,31% от предложения. Также в пятерку самых популярных вошли Kia, Hyundai, Toyota и Solaris. Самый заметный рост год к году вырос продемонстрировали авто китайских производителей — OMODA, Changan, Jetta. Среди моделей лидером по спросу стала самая дешевая из машин LADA Granta с 47,1%. На втором месте оказалась Vesta c 16,87%, на третьем — Kia Rio с 5,47%. Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris и Geely Emgrand.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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