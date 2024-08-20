20 августа 2024

Власти Нижневартовска поторопили отстающего от сроков подрядчика на знаковой локации

Мэр Нижневартовска проинспектировал строительство городской Аллеи памяти
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Кощенко нацелил подрядчика на мобилизацию всех ресурсов на фоне отставания по срокам
Дмитрий Кощенко нацелил подрядчика на мобилизацию всех ресурсов на фоне отставания по срокам Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал ход работ по строительству знаковой локации — Аллеи памяти. Он призвал отстающего от сроков подрядчика мобилизовать все ресурсы, сообщил глава города в своем telegram-канале. 

«По национальному проекту „Жилье и городская среда“ и региональному проекту „Формирование комфортной городской среды“ на проспекте Победы в створе улиц Мира и Ленина возводится Аллея памяти. Работы в разгаре, но есть отставание от графика. Нацелил подрядчика на мобилизацию всех ресурсов», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале. 

Мэр Нижневартовска также отметил недопустимость срыва сроков на таком важном для горожан объекте. Строительство Аллеи памяти приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовку к строительству Аллеи памяти власти Нижневартовска начали весной 2024 года. Кроме мест для прогулок здесь будут установлены монументы и тематические украшения. 

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал ход работ по строительству знаковой локации — Аллеи памяти. Он призвал отстающего от сроков подрядчика мобилизовать все ресурсы, сообщил глава города в своем telegram-канале.  «По национальному проекту „Жилье и городская среда“ и региональному проекту „Формирование комфортной городской среды“ на проспекте Победы в створе улиц Мира и Ленина возводится Аллея памяти. Работы в разгаре, но есть отставание от графика. Нацелил подрядчика на мобилизацию всех ресурсов», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале.  Мэр Нижневартовска также отметил недопустимость срыва сроков на таком важном для горожан объекте. Строительство Аллеи памяти приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Подготовку к строительству Аллеи памяти власти Нижневартовска начали весной 2024 года. Кроме мест для прогулок здесь будут установлены монументы и тематические украшения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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