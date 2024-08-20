Власти Нижневартовска поторопили отстающего от сроков подрядчика на знаковой локации

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проинспектировал ход работ по строительству знаковой локации — Аллеи памяти. Он призвал отстающего от сроков подрядчика мобилизовать все ресурсы, сообщил глава города в своем telegram-канале.
«По национальному проекту „Жилье и городская среда“ и региональному проекту „Формирование комфортной городской среды“ на проспекте Победы в створе улиц Мира и Ленина возводится Аллея памяти. Работы в разгаре, но есть отставание от графика. Нацелил подрядчика на мобилизацию всех ресурсов», — рассказал Кощенко в своем telegram-канале.
Мэр Нижневартовска также отметил недопустимость срыва сроков на таком важном для горожан объекте. Строительство Аллеи памяти приурочено к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Подготовку к строительству Аллеи памяти власти Нижневартовска начали весной 2024 года. Кроме мест для прогулок здесь будут установлены монументы и тематические украшения.
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