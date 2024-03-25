В центре Нижневартовска готовятся к строительству знаковой локации

Власти Нижневартовска готовятся начать строительство аллеи Памяти

26 марта 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

Строительные работы начнутся в летний период Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Нижневартовска (ХМАО) готовятся начать строительство аллеи Памяти, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. В мэрии города рассказали URA.RU, что объект уже законтрактован, а застройщик сейчас закупает стройматериалы для локации. «Объект уже законтрактован. Сейчас застройщик закупает материалы, чтобы активно приступить к строительству в летний период. Аллея Памяти будет находиться на проспекте Победы», — сообщили журналисту агентства в управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска. Аллею построят на проспекте со стороны улицы Мира. Кроме мест для прогулок, здесь установят монументы и тематические украшения. Вдоль локации поставят видеостойки, которые расскажут о героях и событиях Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации примут сами жители в рейтинговом голосовании. Аллею Памяти решили построить после аналогичного голосования в 2023 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Нижневартовска (ХМАО) готовятся начать строительство аллеи Памяти, посвященной Победе в Великой Отечественной войне. В мэрии города рассказали URA.RU, что объект уже законтрактован, а застройщик сейчас закупает стройматериалы для локации. «Объект уже законтрактован. Сейчас застройщик закупает материалы, чтобы активно приступить к строительству в летний период. Аллея Памяти будет находиться на проспекте Победы», — сообщили журналисту агентства в управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовска. Аллею построят на проспекте со стороны улицы Мира. Кроме мест для прогулок, здесь установят монументы и тематические украшения. Вдоль локации поставят видеостойки, которые расскажут о героях и событиях Великой Отечественной войны. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации примут сами жители в рейтинговом голосовании. Аллею Памяти решили построить после аналогичного голосования в 2023 году.