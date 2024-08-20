20 августа 2024

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в ХМАО задержали из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты "Аэрофлота" задержали из-за тумана в ХМАО
Самолеты "Аэрофлота" задержали из-за тумана в ХМАО Фото:

Рейсы компаний, входящих в группу «Аэрофлот», которые должны были вылететь ночью из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск, были задержан на несколько часов. Это произошло из-за тумана, который накрыл Югру.

«Пассажиры ночных рейсов авиакомпаний группы „Аэрофлот“ из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 20–21 августа прибыли в место назначения с задержкой от 2 до 6 часов. Бортпроводники прояснили ситуацию: перенос связан с прогнозом погоды — синоптики предупредили о тумане над территорией ХМАО, который мог помешать экипажам произвести посадку», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.

Пассажиры не могли узнать причину длительной задержки: в справочной службе им отвечали, что таково решение авиакомпании. Люди, ожидавшие рейса в аэропорту «Шереметьево», получили прохладительные напитки или горячее питание.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета.

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Рейсы компаний, входящих в группу «Аэрофлот», которые должны были вылететь ночью из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск, были задержан на несколько часов. Это произошло из-за тумана, который накрыл Югру. «Пассажиры ночных рейсов авиакомпаний группы „Аэрофлот“ из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 20–21 августа прибыли в место назначения с задержкой от 2 до 6 часов. Бортпроводники прояснили ситуацию: перенос связан с прогнозом погоды — синоптики предупредили о тумане над территорией ХМАО, который мог помешать экипажам произвести посадку», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Пассажиры не могли узнать причину длительной задержки: в справочной службе им отвечали, что таково решение авиакомпании. Люди, ожидавшие рейса в аэропорту «Шереметьево», получили прохладительные напитки или горячее питание. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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