Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в ХМАО задержали из-за тумана

Рейсы компаний, входящих в группу «Аэрофлот», которые должны были вылететь ночью из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск, были задержан на несколько часов. Это произошло из-за тумана, который накрыл Югру.
«Пассажиры ночных рейсов авиакомпаний группы „Аэрофлот“ из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 20–21 августа прибыли в место назначения с задержкой от 2 до 6 часов. Бортпроводники прояснили ситуацию: перенос связан с прогнозом погоды — синоптики предупредили о тумане над территорией ХМАО, который мог помешать экипажам произвести посадку», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
Пассажиры не могли узнать причину длительной задержки: в справочной службе им отвечали, что таково решение авиакомпании. Люди, ожидавшие рейса в аэропорту «Шереметьево», получили прохладительные напитки или горячее питание.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса в Нижневартовск (ХМАО). Уральская транспортная прокуратура сообщила, что перенос вылета с вязан с поздним прибытием самолета.
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