Начальника Управления трансформации ФСИН Тимченко обвиняют во взятке в 2 млн руб

21 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Алексей Тимченко, предварительно, обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что это предварительная версия. «Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей», — рассказали журналистам РИА Новости в органах. До этого сообщалось, что Тимченко был задержан. Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было возбуждено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в РФ. Он должен был проконтролировать переход на отечественное ПО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Алексея Тимченко обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах, отметив, что это предварительная версия. «Предварительно, сумма взятки составляет около двух миллионов рублей», — рассказали журналистам РИА Новости в органах. До этого сообщалось, что Тимченко был задержан. Районный суд Москвы постановил заключить Тимченко под стражу на два месяца. Было возбуждено уголовное дело по факту получения сотрудником ФСИН крупной взятки. Управление Тимченко занималось деятельностью, связанной с цифровой трансформацией в РФ. Он должен был проконтролировать переход на отечественное ПО.