21 августа 2024

Екатеринбуржцы бросились нанимать аниматоров на 1 сентября

В Екатеринбурге спрос на аниматоров перед 1 сентября вырос на 345%
© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовое открытие семейного ресторана и активного парка Teika boom в ТРЦ МЕГА. Екатеринбург
Заказать аниматора стоит от 4,5 тысяч рублей Фото:

Перед началом учебного года спрос на аниматоров в Екатеринбурге вырос на 345%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Услугах».

«В Екатеринбурге для учеников младших и средних классов на 345% чаще стали заказывать аниматоров на 1 сентября. Спрос на комплексную организацию праздников на День знаний вырос на 13%», — говорится в релизе. Чтобы украсить школьный зал, нанимают декораторов и флористов. Спрос на них вырос на 46% и 31%.

Как выяснил корреспондент URA.RU, заказать детских аниматоров по объявлению на «Авито Услугах» стоит от 4,5 тысячи рублей, минимальное время заказа актеров — один час. Выбор ростовых кукол разнообразен: персонажи из мультфильмов, кино, большие мягкие игрушки.

Кроме декораций и развлечений, родители прибегают к услугам видеографов и фотографов. Стоимость видеосъемки составляет 8000 рублей за один час, а фотосъемки — 2000 рублей за час. По словам руководителя категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александра Семочкина, за месяц спрос на съемки праздников увеличился на 9% и 17%.

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Перед началом учебного года спрос на аниматоров в Екатеринбурге вырос на 345%. Аналитикой с URA.RU поделились в «Авито Услугах». «В Екатеринбурге для учеников младших и средних классов на 345% чаще стали заказывать аниматоров на 1 сентября. Спрос на комплексную организацию праздников на День знаний вырос на 13%», — говорится в релизе. Чтобы украсить школьный зал, нанимают декораторов и флористов. Спрос на них вырос на 46% и 31%. Как выяснил корреспондент URA.RU, заказать детских аниматоров по объявлению на «Авито Услугах» стоит от 4,5 тысячи рублей, минимальное время заказа актеров — один час. Выбор ростовых кукол разнообразен: персонажи из мультфильмов, кино, большие мягкие игрушки. Кроме декораций и развлечений, родители прибегают к услугам видеографов и фотографов. Стоимость видеосъемки составляет 8000 рублей за один час, а фотосъемки — 2000 рублей за час. По словам руководителя категории «Деловые и хозяйственные услуги» в «Авито Услугах» Александра Семочкина, за месяц спрос на съемки праздников увеличился на 9% и 17%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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