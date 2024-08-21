21 августа 2024

Аналитики назвали, во сколько жителям ХМАО обойдутся трендовые услуги на 1 сентября

Жители ХМАО массово заказывают фотографов и аниматоров на 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане готовятся отмечать 1 сентября
Югорчане готовятся отмечать 1 сентября Фото:

У жителей ХМАО резко вырос спрос на услуги фотографов, видеографов и аниматоров перед 1 сентября. Чтобы запечатлеть и отметить праздник с шоу-программой в регионе в среднем нужно потратить более 10 тысяч рублей.

«В среднем в ХМАО стоимость фотосъемки составляет 2500 рублей за час работы. Видеографы за час работы берут от 5000 рублей Предложение от специалистов увеличивается пропорционально спросу. За год фотографы стали предлагать свои услуги в 8 раз чаще, видеографы — в 12 раз», — рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

Цены на аниматоров, согласно объявлениям сервиса, по ХМАО начинаются примерно с полутора тысяч рублей, доходя почти до 10 тысяч. Стоимость варьируется в зависимости от времени и программы.

«В целом за год (август 2023 к августу 2024) в ХМАО спрос на комплексную организацию мероприятий на День знаний увеличился на 29%. Для учеников младших и средних классов на 233% чаще заказывают аниматоров», — говорится в исследовании.

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У жителей ХМАО резко вырос спрос на услуги фотографов, видеографов и аниматоров перед 1 сентября. Чтобы запечатлеть и отметить праздник с шоу-программой в регионе в среднем нужно потратить более 10 тысяч рублей. «В среднем в ХМАО стоимость фотосъемки составляет 2500 рублей за час работы. Видеографы за час работы берут от 5000 рублей Предложение от специалистов увеличивается пропорционально спросу. За год фотографы стали предлагать свои услуги в 8 раз чаще, видеографы — в 12 раз», — рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». Цены на аниматоров, согласно объявлениям сервиса, по ХМАО начинаются примерно с полутора тысяч рублей, доходя почти до 10 тысяч. Стоимость варьируется в зависимости от времени и программы. «В целом за год (август 2023 к августу 2024) в ХМАО спрос на комплексную организацию мероприятий на День знаний увеличился на 29%. Для учеников младших и средних классов на 233% чаще заказывают аниматоров», — говорится в исследовании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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