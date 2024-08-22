В Свердловской области за больными бойцами СВО будет следить искусственный интеллект

В Свердловской области с 2 сентября внедряют программу «Электронная сиделка»

23 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Ветераны СВО смогут дистанционно получать помощь (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 2 сентября в Свердловской области будет внедрен программный продукт «Электронная сиделка». Он даст возможность участникам СВО и членам их семей подавать обращения в режиме онлайн. Кроме того, приложение обладает функцией отправки экстренных сигналов медицинским или социальным работникам в случаях, когда возникает угроза здоровью. Планируется, что апробация проекта начнется в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. «Внедрение программного продукта „Электронная сиделка“ позволяет участникам СВО и членам их семей подавать обращения онлайн без необходимости выхода из дома. Приложение обеспечивает возможность наблюдения без передачи фото- и видеоданных в интернет. Применение нейросети, которая обучается распознавать положение человека и реагировать на его внешние изменения, позволяет в случае угрозы здоровью отправлять экстренные сигналы медицинским или социальным работникам. С 2 сентября текущего года начнется реализация этого проекта в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства социальной политики региона. Проект «Электронная сиделка» включает в себя систему камер и устройство для обработки видеосигнала, которые устанавливаются в помещении, где проживает человек, нуждающийся в непрерывном уходе. Она способна обнаруживать критические ситуации, такие как падение с кровати или отсутствие движения, и информировать о них персонал или отправлять сигналы на пульт диспетчера или мобильное устройство социального работника. В системе используются нейронные сети глубокого обучения для анализа видеопотока. Внедрение данной системы направлено на уменьшение времени реакции и повышение качества отклика персонала на кризисные состояния у пациентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2 сентября в Свердловской области будет внедрен программный продукт «Электронная сиделка». Он даст возможность участникам СВО и членам их семей подавать обращения в режиме онлайн. Кроме того, приложение обладает функцией отправки экстренных сигналов медицинским или социальным работникам в случаях, когда возникает угроза здоровью. Планируется, что апробация проекта начнется в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга. «Внедрение программного продукта „Электронная сиделка“ позволяет участникам СВО и членам их семей подавать обращения онлайн без необходимости выхода из дома. Приложение обеспечивает возможность наблюдения без передачи фото- и видеоданных в интернет. Применение нейросети, которая обучается распознавать положение человека и реагировать на его внешние изменения, позволяет в случае угрозы здоровью отправлять экстренные сигналы медицинским или социальным работникам. С 2 сентября текущего года начнется реализация этого проекта в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга», — говорится в сообщении официального telegram-канала министерства социальной политики региона. Проект «Электронная сиделка» включает в себя систему камер и устройство для обработки видеосигнала, которые устанавливаются в помещении, где проживает человек, нуждающийся в непрерывном уходе. Она способна обнаруживать критические ситуации, такие как падение с кровати или отсутствие движения, и информировать о них персонал или отправлять сигналы на пульт диспетчера или мобильное устройство социального работника. В системе используются нейронные сети глубокого обучения для анализа видеопотока. Внедрение данной системы направлено на уменьшение времени реакции и повышение качества отклика персонала на кризисные состояния у пациентов.