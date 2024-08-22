В Карталинском районе Челябинской области 22 августа пропала 77-летняя женщина. Это уже вторая бабушка, которую разыскивает в лесах региона поисковой отряд «Лиза Алерт».
«Масликова (Железнякова) Вера Михайловна 77 лет (1949 года рождения). 22 августа ушла в лес из села Анненское Карталинского района и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт».
В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей женщины. Рост пожилой челябинки составляет 150 см, нормального телосложения, волосы покрашены в красный цвет, глаза серые. была одета: синяя кофта, черные спортивные штаны, черная шапка.
Также поисковики разыскивают 83-летнюю женщину, которая ушла в лес Саткинского района 18 августа. Информация поступила сегодня, организованы поиски.
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