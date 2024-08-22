Происшествия В Челябинской области в лесу пропала еще одна бабушка. Скрин 23 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + Женщина ушла в лес 22 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области 22 августа пропала 77-летняя женщина. Это уже вторая бабушка, которую разыскивает в лесах региона поисковой отряд «Лиза Алерт». «Масликова (Железнякова) Вера Михайловна 77 лет (1949 года рождения). 22 августа ушла в лес из села Анненское Карталинского района и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей женщины. Рост пожилой челябинки составляет 150 см, нормального телосложения, волосы покрашены в красный цвет, глаза серые. была одета: синяя кофта, черные спортивные штаны, черная шапка. Также поисковики разыскивают 83-летнюю женщину, которая ушла в лес Саткинского района 18 августа. Информация поступила сегодня, организованы поиски. Женщина ушла в лес накануне Поисковой отряд «Лиза Алерт» Челябинской области, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Карталинском районе Челябинской области 22 августа пропала 77-летняя женщина. Это уже вторая бабушка, которую разыскивает в лесах региона поисковой отряд «Лиза Алерт». «Масликова (Железнякова) Вера Михайловна 77 лет (1949 года рождения). 22 августа ушла в лес из села Анненское Карталинского района и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей женщины. Рост пожилой челябинки составляет 150 см, нормального телосложения, волосы покрашены в красный цвет, глаза серые. была одета: синяя кофта, черные спортивные штаны, черная шапка. Также поисковики разыскивают 83-летнюю женщину, которая ушла в лес Саткинского района 18 августа. Информация поступила сегодня, организованы поиски. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям