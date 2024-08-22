22 августа 2024

В Челябинской области в лесу пропала еще одна бабушка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, поляна, заповедник, природа, тайга
Женщина ушла в лес 22 августа Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 22 августа пропала 77-летняя женщина. Это уже вторая бабушка, которую разыскивает в лесах региона поисковой отряд «Лиза Алерт».

«Масликова (Железнякова) Вера Михайловна 77 лет (1949 года рождения). 22 августа ушла в лес из села Анненское Карталинского района и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт».

В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей женщины. Рост пожилой челябинки составляет 150 см, нормального телосложения, волосы покрашены в красный цвет, глаза серые. была одета: синяя кофта, черные спортивные штаны, черная шапка.

Также поисковики разыскивают 83-летнюю женщину, которая ушла в лес Саткинского района 18 августа. Информация поступила сегодня, организованы поиски.

Женщина ушла в лес накануне
Женщина ушла в лес накануне

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В Карталинском районе Челябинской области 22 августа пропала 77-летняя женщина. Это уже вторая бабушка, которую разыскивает в лесах региона поисковой отряд «Лиза Алерт». «Масликова (Железнякова) Вера Михайловна 77 лет (1949 года рождения). 22 августа ушла в лес из села Анненское Карталинского района и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». В поисковом отряде сообщили приметы пропавшей женщины. Рост пожилой челябинки составляет 150 см, нормального телосложения, волосы покрашены в красный цвет, глаза серые. была одета: синяя кофта, черные спортивные штаны, черная шапка. Также поисковики разыскивают 83-летнюю женщину, которая ушла в лес Саткинского района 18 августа. Информация поступила сегодня, организованы поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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