В Сатке Челябинской области с 18 августа ищут 83-летнюю женщину, которая ушла в лес. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.
«Привалова Тамара Дмитриевна 83 года (1941 г. р.). 18 августа 2024 года ушла в лес из СНТ „Янтарь“ города Сатки и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». Информация появилась ранним утром 23 августа.
Волонтеры сообщили приметы пожилой женщины. Рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. Была одета в вишневую куртку и сине-зеленые резиновые сапоги. В спасотряде организовали поиски пропавшей челябинки, выезд намечен на сегодня, 23 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!