22 августа 2024

В челябинском лесу потерялась бабушка. Скрин

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Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, сгоревший лес, горельник
Пожилая женщина ушла в лес 18 августа Фото:

В Сатке Челябинской области с 18 августа ищут 83-летнюю женщину, которая ушла в лес. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.

«Привалова Тамара Дмитриевна 83 года (1941 г. р.). 18 августа 2024 года ушла в лес из СНТ „Янтарь“ города Сатки и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». Информация появилась ранним утром 23 августа.

Волонтеры сообщили приметы пожилой женщины. Рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. Была одета в вишневую куртку и сине-зеленые резиновые сапоги. В спасотряде организовали поиски пропавшей челябинки, выезд намечен на сегодня, 23 августа.

Женщина пропала 18 августа
Женщина пропала 18 августа

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В Сатке Челябинской области с 18 августа ищут 83-летнюю женщину, которая ушла в лес. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде. «Привалова Тамара Дмитриевна 83 года (1941 г. р.). 18 августа 2024 года ушла в лес из СНТ „Янтарь“ города Сатки и не вернулась», — говорится в официальном сообщении спасотряда «Лиза Алерт». Информация появилась ранним утром 23 августа. Волонтеры сообщили приметы пожилой женщины. Рост 150 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые. Была одета в вишневую куртку и сине-зеленые резиновые сапоги. В спасотряде организовали поиски пропавшей челябинки, выезд намечен на сегодня, 23 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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