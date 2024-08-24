В Сочи закрыли все пляжи

Из-за дождя и сильного ветра в Сочи временно закрыли все пляжи до нормализации погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.
«В Сочи для купания закрыты все пляжи. Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий — дождями и сильным ветром», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе сочинской администрации. Он отметил, что все отдыхающие и жители города, а также организации и предприятия были оповещены заранее.
По словам источника, неблагоприятный прогноз погоды будет актуален до 25 августа включительно. Людям рекомендуется не отдыхать у воды, не ходить в горы, а также не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями. Источник подчеркнул, что все службы безопасности Сочи работают в усиленном режиме.
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