В Сочи закрыли все пляжи

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Из-за непогоды в Сочи временно закрыли все пляжи, сообщили в пресс-службе администрации города
Из-за непогоды в Сочи временно закрыли все пляжи, сообщили в пресс-службе администрации города Фото:

Из-за дождя и сильного ветра в Сочи временно закрыли все пляжи до нормализации погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

«В Сочи для купания закрыты все пляжи. Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий — дождями и сильным ветром», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе сочинской администрации. Он отметил, что все отдыхающие и жители города, а также организации и предприятия были оповещены заранее. 

По словам источника, неблагоприятный прогноз погоды будет актуален до 25 августа включительно. Людям рекомендуется не отдыхать у воды, не ходить в горы, а также не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями. Источник подчеркнул, что все службы безопасности Сочи работают в усиленном режиме.

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Из-за дождя и сильного ветра в Сочи временно закрыли все пляжи до нормализации погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе администрации города. «В Сочи для купания закрыты все пляжи. Эта мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погодных условий — дождями и сильным ветром», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в пресс-службе сочинской администрации. Он отметил, что все отдыхающие и жители города, а также организации и предприятия были оповещены заранее.  По словам источника, неблагоприятный прогноз погоды будет актуален до 25 августа включительно. Людям рекомендуется не отдыхать у воды, не ходить в горы, а также не оставлять машины под рекламными щитами и деревьями. Источник подчеркнул, что все службы безопасности Сочи работают в усиленном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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