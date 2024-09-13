Простой рецепт из лисичек, сохраняющий аромат и хрусткость грибов

Для того, чтобы лисички сохранили свой аромат и хрусткость, их не нужно варить или замачивать перед обжаркой. После сбора эти грибы необходимо промыть под проточной водой, а затем обсушить. А жарить лисички нужно в один слой на сильном огне, желательно, со сливочным маслом, луком и приправами: чеснок, тимьян, розмарин. Об этом рассказала кулинарный блогер Ольга Эрбис.
«Лисички не нужно предварительно варить. При этом их нельзя замачивать, а лучше чистить под проточной водой, иначе они впитают много влаги и потеряют свою хрусткость. После этого грибы важно правильно обсушить. Очень важно, чтобы они не были размокшие, тогда они будут действительно вкусные», — сообщила Ольга Эрбис в беседе с радио Sputnik. Также Эрбис поделилась хитростью для более качественной обсушки лисичек: их нужно выложить на противень и в течение получаса обсушивать на температуре 50-70 градусов в открытой духовке.
Кулинарный блогер подчеркнула, что подсушенные лисички нужно жарить на сильном огне в течение 10-15 минут в сливочном масле и с луком, выложив грибы в один слой. При этом к ним можно добавить различные приправы: Эрбис поделилась, что лисички «очень любят» чеснок, тимьян и розмарин.
Блогер добавила, что после такой обжарки лисички можно использовать в самых различных блюдах: с жареной картошкой, в качестве начинки для пирога, в пицце или салатах, а если добавить к грибам сливки, то потом можно приготовить пасту. «Причем лисички будут хороши как в горячем, так и в холодном виде», — заключила Эрбис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.