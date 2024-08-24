Российский вертолет Ми-28НМ атаковал позиции украинских сил в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ми-28НМ ВКС России нанес удар по скоплению сил ВСУ в приграничном районе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального уровня.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ уничтожили более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, передает «Национальная служба новостей». Ранее армейский вертолет Ка-52 нанес удар авиаракетами по ВСУ в Курской области, сообщал 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.