Вертолет Ми-28НМ нанес удар по силам ВСУ в приграничье Курской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ми-28НМ атаковал ВСУ в Курской области
Ми-28НМ атаковал ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российский вертолет Ми-28НМ атаковал позиции украинских сил в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ми-28НМ ВКС России нанес удар по скоплению сил ВСУ в приграничном районе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС. 

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального уровня.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ уничтожили более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, передает «Национальная служба новостей». Ранее армейский вертолет Ка-52 нанес удар авиаракетами по ВСУ в Курской области, сообщал 360.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский вертолет Ми-28НМ атаковал позиции украинских сил в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ми-28НМ ВКС России нанес удар по скоплению сил ВСУ в приграничном районе», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ТАСС.  Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. В регионе ввели режимы КТО и ЧС федерального уровня. Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВС РФ уничтожили более половины ресурсов ВСУ на курском направлении, передает «Национальная служба новостей». Ранее армейский вертолет Ка-52 нанес удар авиаракетами по ВСУ в Курской области, сообщал 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...