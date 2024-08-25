В Перми появился мурал в честь летчика-героя Николая Краснова. Фото

В честь героического летчика-истребителя Николая Краснова, который сбил десятки вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны, в Перми создали монументальный рисунок на многоквартирном доме. Об этом URA.RU сообщили горожане.
«Мурал появился на улице Солдатова, 34. На нем изображен герой Советского Союза, летчик Николай Краснов», — говорится в сообщении жителей. Фото мурала опубликовано также в городских пабликах.
Согласно открытым данным, Краснов сбил в боях 41 вражеский самолет. Он участвовал в 100 воздушных боях, погиб в январе 1945 года из-за отказа двигателя истребителя.
Ранее в Перми в память о погибшем омоновце Денисе Соколове открыли монументальный рисунок. Мурал появился на стене дома №19 на улице Транспортная. В церемонии открытия приняли участие близкие и сослуживцы бойца, представители власти, активисты молодежных организаций.
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В честь героического летчика-истребителя Николая Краснова, который сбил десятки вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны, в Перми создали монументальный рисунок на многоквартирном доме. Об этом URA.RU сообщили горожане. «Мурал появился на улице Солдатова, 34. На нем изображен герой Советского Союза, летчик Николай Краснов», — говорится в сообщении жителей. Фото мурала опубликовано также в городских пабликах. Согласно открытым данным, Краснов сбил в боях 41 вражеский самолет. Он участвовал в 100 воздушных боях, погиб в январе 1945 года из-за отказа двигателя истребителя. Ранее в Перми в память о погибшем омоновце Денисе Соколове открыли монументальный рисунок. Мурал появился на стене дома №19 на улице Транспортная. В церемонии открытия приняли участие близкие и сослуживцы бойца, представители власти, активисты молодежных организаций.