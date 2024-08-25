«Больная на голову, зимой уже падала»: свердловчанка выпала из окна и разбилась насмерть. Фото

Больная свердловчанка выпала из окна и разбилась насмерть

26 августа 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Следователи воздержались от комментариев по поводу происшествия (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) утром 24 августа женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Местные жители уверяют, что у нее были проблемы с головой из-за алкоголя, которым она начала злоупотреблять после смерти матери, а зимой она уже падала с высоты. «Женщина больная на голову выпала с пятого этажа. Второй раз», — написал один из жильцов в telegram-канале «Вечерний Карпинск». Второй пользователь пояснил, что свердловчанка часто выпивала крепкий алкоголь после смерти матери. «Она зимой тоже падала, но осталась жива, а на этот раз не повезло», — добавил еще один местный житель. По словам знакомого женщины, он видел, как она раньше ругалась с соседями. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Местные жители считают, что женщина была больной telegram-канал «Вечерний Карпинск» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карпинске (Свердловская область) утром 24 августа женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Местные жители уверяют, что у нее были проблемы с головой из-за алкоголя, которым она начала злоупотреблять после смерти матери, а зимой она уже падала с высоты. «Женщина больная на голову выпала с пятого этажа. Второй раз», — написал один из жильцов в telegram-канале «Вечерний Карпинск». Второй пользователь пояснил, что свердловчанка часто выпивала крепкий алкоголь после смерти матери. «Она зимой тоже падала, но осталась жива, а на этот раз не повезло», — добавил еще один местный житель. По словам знакомого женщины, он видел, как она раньше ругалась с соседями. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.