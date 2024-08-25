25 августа 2024

«Больная на голову, зимой уже падала»: свердловчанка выпала из окна и разбилась насмерть. Фото

Больная свердловчанка выпала из окна и разбилась насмерть
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, разбитое окно, ликвидация последствий, сибирская 81
Следователи воздержались от комментариев по поводу происшествия (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) утром 24 августа женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Местные жители уверяют, что у нее были проблемы с головой из-за алкоголя, которым она начала злоупотреблять после смерти матери, а зимой она уже падала с высоты.

«Женщина больная на голову выпала с пятого этажа. Второй раз», — написал один из жильцов в telegram-канале «Вечерний Карпинск». Второй пользователь пояснил, что свердловчанка часто выпивала крепкий алкоголь после смерти матери. «Она зимой тоже падала, но осталась жива, а на этот раз не повезло», — добавил еще один местный житель. По словам знакомого женщины, он видел, как она раньше ругалась с соседями.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Местные жители считают, что женщина была больной
Местные жители считают, что женщина была больной
Фото:

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В Карпинске (Свердловская область) утром 24 августа женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. Местные жители уверяют, что у нее были проблемы с головой из-за алкоголя, которым она начала злоупотреблять после смерти матери, а зимой она уже падала с высоты. «Женщина больная на голову выпала с пятого этажа. Второй раз», — написал один из жильцов в telegram-канале «Вечерний Карпинск». Второй пользователь пояснил, что свердловчанка часто выпивала крепкий алкоголь после смерти матери. «Она зимой тоже падала, но осталась жива, а на этот раз не повезло», — добавил еще один местный житель. По словам знакомого женщины, он видел, как она раньше ругалась с соседями. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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